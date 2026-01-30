Octavio Rivero se estrenó como titular en la U de Chile, que tuvo su comienzo en la Liga de Primera 2026. Un partido lejos de los planes que tenía el cuerpo técnico liderado por Francisco Meneghini. Y que además contó con varios incidentes en el sector sur del Estadio Nacional.

Todo eso configuró un encuentro muy complejo de llevar. “Un partido bastante difícil, quedamos con uno menos temprano y se hizo un poquito difícil el partido”, reconoció en TNT Sports Rivero, quien llegó desde el Barcelona de Ecuador al Centro Deportivo Azul.

El charrúa se refería a esa roja directa que recibió el argentino Felipe Salomoni cuando se jugaban 20 minutos. Un ratito antes de la expulsión de Rivero que, por suerte para él, se revisó en el VAR. Fue por una disputa con Enzo Ferrario, defensor de los Tanos.

Octavio Rivero en acción ante Audax Italiano. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Salto a cabecear, uso los brazos y él interpretó en la cancha que le había pegado un codazo. Después por suerte lo pudo revisar y corrigió”, dijo Rivero sobre la decisión final que tomó el árbitro Gastón Philippe, quien también mandó a las duchas a Juan Martín Lucero.

Octavio Rivero alienta a la U de Chile a “salir adelante”

Curiosamente, Octavio Rivero le dejó su lugar a Juan Martín Lucero en la U de Chile. También estuvo pendiente a lo que ocurrió en las tribunas, las lesiones de los arqueros, las expulsiones. De todo eso le consultó el periodista Marcelo Díaz en el camino a vestuarios.

Rivero no parecía estar muy ganoso de dialogar, aunque Díaz le dijo que Verónica Bianchi estaba en el panel. Pero de todas formas algo dijo. “Complicado, obviamente, vivir eso”, manifestó el uruguayo, quien en Chile también jugó en O’Higgins, Unión La Calera y Unión Española.

Matías Zaldivia, Lucas Romero, Felipe Salomoni, Franco Calderón, Octavio Rivero y Gabriel Castellón; Maxi Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Fabián Hormazábal y Charles Aránguiz. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Pero hay que pensar en lo que viene y salir adelante”, sentenció Rivero, quien espera continuar con la progresión del Romántico Viajero para poder conseguir su primer gol oficial con la U.

Universidad de Chile comenzó con un empate 0-0 su participación en la Liga de Primera 2026.