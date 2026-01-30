Comenzó la acción al otro lado de la cordillera, donde una gran cantidad de chilenos ya compiten en la liga argentina. Williams Alarcón y Carlos Palacios son los representantes nacionales en Boca Juniors.

Aunque ambos no han aparecido tanto como se esperaba. Alarcón fue titular y jugó 45′ en la derrota del Xeneize contra Estudiantes, mientras que Palacios no ha sido citado en ninguno de los dos primeros partidos del año.

De hecho, la Joya tampoco estuvo en los amistosos de pretemporada del elenco argentino, que enfrentó a Olimpia y Millonarios sin la presencia del ex Colo Colo.

Lo cierto es que Carlos Palacios sigue sin recuperarse de una sinovitis en su rodilla derecha, una lesión que lo complicó también durante 2025. Este viernes, el chileno subió una fotografía (acompañada de la canción Mejorando de Julianno Sosa) en el gimnasio de Boca, aún trabajando de manera diferenciada.

Carlos Palacios sigue sin aparecer en Boca Juniors

Con esto, Carlos Palacios tampoco estará en el partido de Boca Juniors contra Newell’s Old Boys, programado para el domingo 1 de febrero por la tercera fecha del Torneo de Apertura argentino.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, Boca Juniors marcha 8° en la tabla de posiciones del torneo argentino con tres puntos en dos fechas disputadas. El Xeneize suma un triunfo (en el debut contra Deportivo Riestra) y una derrota (contra Estudiantes).