Fútbol argentino

“No los quieren ver en Boca”: Periodista argentino explota contra Williams Alarcón y Carlos Palacios

El comunicador y ex futbolista Diego Díaz recalcó que los dos seleccionados chilenos deben salir en este mercado de fichajes.

Por Felipe Pavez Farías

El periodista exigió la salida de Alarcón y Palacios
© getty imageEl periodista exigió la salida de Alarcón y Palacios

Boca Juniors sufrió una dura caída en la segunda fecha del Torneo de Apertura en Argentina. El elenco xeneize cayó por 2-1 ante Estudiantes de La Plata y ahora se profundiza la crisis de cara a una temporada donde vuelven a disputar la Copa Libertadores

El tema es que la caída en el Estadio Jorge Luis Hirschi profundizó el mal momento de Boca y ahora nuevamente se apuntó contra los chilenos en el plantel. Así al menos lo hizo el periodista y ex jugador Diego Díaz que le dio con todo a los seleccionados nacionales. 

El primero que sufrió con las críticas fue Williams Alarcón. El formado en Colo Colo fue titular pero alcanzó a estar solo 45 minutos en cancha. A tal punto que TyC Sports le puso la nota 2 y recalcó que “No tuvo ningún tipo de participación en el partido. Ninguna. Fue reemplazado en el entretiempo por Ander Herrera. No aprovechó su oportunidad”. 

Descripción que continuó Díaz en Picado TV tras el pitazo final. “No puede jugar más Alarcón. Tengo que ver Williams Alarcón como cuando yo troto. Es muy lento. Te fastidias con Alarcón”, acusó el conductor molesto con la presentación del volante. 

Palacios, sin jugar, también es criticado en Boca Juniors por su bajo rendimiento

Pero Diego Díaz también atacó a Carlos Palacios que se recupera de sinovitis en su rodilla y no ha podido sumar minutos en este 2025. Pese a ello, la “Joya” no se salvó y también fue de los criticados.

“A Boca le falta un jugador que gane en el uno a uno y genere juego, lo que no es Alarcón ni Palacios. El hincha de Boca los tiene crucificado a Alarcón junto con Palacios. No los quieren ver más. No le han dado nada a Boca”, sentenció. 

¿Cuándo juega Boca Juniors?

El cuadro xeneize vuelve a jugar este domingo 1 de febrero cuando reciba a Newells en el Estadio La Bombonera a 19:15 horas. Todo indica que Williams Alarcón volvería al banco de suplentes tras el bajo encuentro ante Estudiantes. Ahora Carlos Palacios recién estaría disponible para la cuarta fecha cuando Boca Juniors visite a Vélez el próximo 8 de febrero. 

