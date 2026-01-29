Williams Alarcón es uno de los nombres que suena en el mercado de fichajes de Colo Colo. Hace unos días, se reveló que los albos se pusieron en contacto con el jugador de Boca Juniors para saber de su situación.

Por eso mismo, toda la atención estuvo sobre el partido del Xeneize de este miércoles 28 de enero, donde Alarcón fue titular. Compartió mediocampo con Leandor Paredes y Tomás Belmonte, pero apenas jugó un tiempo.

El chileno fue el primer cambio en un díficil partido de Boca, que terminó cayendo por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en la segunda fecha del Torneo de Apertura. Salió a los 46′, cuando el Xeneize ya caía por 2-0.

A los 20′, cuando todo aún seguía 0-0, tuvo una enorme oportunidad que mandó por encima del arco y podría haber sido la apertura de la cuenta. En redes sociales, los hinchas del Xeneize no perdonaron.

El diario Olé evaluó a Williams Alarcón con un 4,5. “Tirado en la izquierda, de volante, pero muy adelantado. Se asoció conZeballos, llegaron tocando al área. Recibió un pase atrás de Paredes y le pegó como venía: por arriba del travesaño. Primer cambio”, mencionaron.

En tanto, Colo Colo sigue buscando un mediocampista ante la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central. Habrá que ver si envían una oferta por el jugador de Boca Juniors que en 2021 dejó el Estadio Monumental.