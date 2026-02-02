Es tendencia:
Mientras Colo Colo hizo una oferta triste por él, Diego Valdés tiene encantado a Barros Schelotto en Vélez

En Vélez consideraron irrisoria la propuesta que el Cacique hizo por el "10" seleccionado chileno, que comienza a encantar a todos los hinchas del Fortín. Y también al entrenador por una sociedad con un ex River Plate y West Ham de Inglaterra.

Por Jorge Rubio

Diego Valdés ha jugado poco en Vélez, pero empieza a dejar destellos de mucha calidad.
Diego Valdés ha jugado poco en Vélez, pero empieza a dejar destellos de mucha calidad.

Diego Valdés comienza a demostrar paulatinamente por qué Fernando Ortiz le solicitó a Colo Colo que hiciera una oferta por él. Aunque la propuesta alba fue considerada “irrisoria” por el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga. Por otro lado, el talentoso volante ofensivo dio más muestras de su nivel.

Y lo hizo como titular contra Independiente de Avellaneda en el empate 1-1 que el Fortín consiguió ante el Rojo, cuadro dirigido por Gustavo Quinteros. Al chileno Valdés varios hinchas comenzaron a destacarle su nivel como conductor del equipo.

Por eso mismo, recibieron bien la decisión de Guillermo Barros Schelotto, quien alineó al enganche que fue pichón de Ortiz en el América de México. “Los cambios, frescura fundamentalmente y otra búsqueda”, dijo el Mellizo sobre por qué apostó con el seleccionado chileno desde el inicio.

Diego Valdés va en franca alza como “10” de Vélez Sarsfield. (Javier Torres/Photosport).

Diego Valdés va en franca alza como "10" de Vélez Sarsfield. (Javier Torres/Photosport).

“Poder tener en campo a Valdés y Lanzini nos iba a dar mucho fútbol. Creo que encontramos eso que buscábamos desde el minuto 0. Se juntaron entre ellos, con Pellegrini, buscaron bien con Godoy”, manifestó el otrora delantero de Boca Juniors, cuadro donde también dirigió.

Diego Valdés en acción ante Matías Abaldo de Independiente. (Foto: Vélez).

Diego Valdés en acción ante Matías Abaldo de Independiente. (Foto: Vélez).

Barros Schelotto aseguró también que “la proyección de los laterales fue muy buena. Somos un plantel de 26 jugadores y todos deben estar preparados cuando les toque decir presentes para jugar”. Una señal de que habrá chances para todos en esta temporada. Eso sí, un periodista le insistió al DT con la dupla de Diego Valdés y el ex River Plate Manuel Lanzini.

Manuel Lanzini saluda a Marcelo Gallardo, quien fue su DT en River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Manuel Lanzini saluda a Marcelo Gallardo, quien fue su DT en River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Tras oferta para la risa de Colo Colo, Diego Valdés destaca en Vélez junto a Lanzini

Con la oferta que presentó Colo Colo para el fichaje de Diego Valdés, evidentemente se hace difícil que el ex jugador de Audax Italiano refuerce al Cacique y se reencuentre con el Tano Ortiz. Por lo pronto, comienza a ganar cada vez más relevancia en el juego de Vélez.

Por fin está más cómodo y sin lesiones musculares frecuentes, algo que lo dejó con muy poca continuidad durante sus primeros meses en Liniers. Pero la calidad técnica sobra. “El primer tiempo, el equipo sintió el manejo de pelota de Valdés y Lanzini”, reconoció el entrenador, quien ganó la Copa Sudamericana como DT de Lanús.

El Tano Ortiz deberá esperar otra oportunidad por este reencuentro. (Agustin Cuevas/Getty Images)

El Tano Ortiz deberá esperar otra oportunidad por este reencuentro. (Agustin Cuevas/Getty Images)

“Estuvimos bien, dieron tranquilidad, pausa y buen juego. Me gustó cuando jugaron juntos. Los vi muy bien”, sentenció Barros Schelotto, quien seguramente probará nuevamente este dúo entre Diego Valdés y Lanzini, quien tuvo un segundo ciclo en la Banda Sangre muy por debajo de las expectativas tras volver a River desde el West Ham United de Inglaterra.

Revisa el compacto del empate entre Independiente y Vélez Sarsfield

Así va Vélez en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Vélez Sarsfield suma 7 puntos al cabo de tres partidos y es uno de los líderes en la primera fase de la Liga Profesional 2026.

