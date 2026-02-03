Chile disputa la Qualifiers de la Copa Davis. El equipo que lidera Nicolás Massú se medirá ante Serbia en condición de local, con la linda misión de avanzar de ronda.

Luego de vencer a Luxemburgo en septiembre del 2025, La Roja del tenis vuelve a reunirse y lo hace en casa. El Court Central Anita Lizana será el escenario de una linda serie ante los balcánicos, quienes no vienen con Novak Djokovic ni sus principales singlistas.

¿Dónde ver a Chile vs Serbia por Copa Davis?

Esta serie lamentablemente no tendrá transmisión por TV abierta y la única opción para ver los partidos será por la señal del cable DSports, mientras que por streaming estará disponible en DGO.

¿Cuándo juega Chile vs Serbia por Copa Davis?

La Roja del tenis salta a la cancha este viernes 7 y sábado 8 de febrero. En ambas jornadas, los partidos iniciarán a las 18:00 horas. El primer día se jugarán dos singles y en el segundo, el dobles y los restantes dos singles en caso de ser necesarios.

El invicto de Nicolás Massú

Chile podrá contar con sus principales singlistas para esta serie. Si bien los nacionales no pasan por su mejor momento en el circuito, Nicolás Massú siempre sabe cómo sacarles esa dosis extra cuando se trata de defender los colores patrios. Alejandro Tabilo (73°), Cristian Garín (92°), Tomás Barrios (112°) Nicolás Jarry (140°) y Matías Soto (323°).

En Serbia si bien era sabido de Novak Djokovic no viajaría a Chile, sobre todo tras alcanzar la final del Australian Open, llamó la atención que se bajaran Miomir Kecmanovic (60°) y Hamad Medjedovic (90°). De esta manera, llegan al país con Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) y Branko Djuric (499°) como principales singlistas.

Ante los balcánicos será la 12° serie que dirige Nicolás Massú en Chile, como capitán de Copa Davis. Todas las llaves que ha enfrentado en casa tienen un denominador común: jamás ha perdido, por lo que saldrá a cuidar su invicto ante Serbia.