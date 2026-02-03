Sin sus grandes figuras. Así vendrá el equipo de Serbia para enfrentar a Chile en la Copa Davis. Novak Djokovic (3°) era una baja asegurada, pero con el correr de los días se fueron agregando Miomir Kecmanovic (60°), Hamad Medjedovic (90°) y Laslo Djere (92°).

Finalmente, los que vendrán a batirse en un emocionante duelo con los tenistas capitaneados por Nicolás Massú serán Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) y Branko Djuric (499°). Mientras que en el dobles asoman Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°).

El mejor rankeado de ellos, Dusan Lajovic, tiene cierta historia con nuestro país. De hecho, participó, en 2013, del ATP de Viña del Mar, donde fue derrotado por Christian Garín.

Investigado y terapeado

Dusan Lajovic es un jugador con más de diez años de recorrido en el circuito ATP. En 2013, luego de la derrota en Viña del Mar ante Garín (que significó el triunfo del tenista chileno más joven en la historia del circuito) fue investigado por un inusual flujo de apuestas hacia ese partido. Finalmente, no hubo pruebas en su contra.

Con el tiempo, Lajovic empezó a dejar los grandes escenarios del tenis. Tras el año 2015, empezó un serio bajón en su carrera, que solamente a través de un proceso terapéutico pudo superar.

“Empecé a entrenar mucho la salud mental, con un terapeuta y todo. Comencé a cambiar algunas cosas de mí. Eso siempre es difícil, especialmente cuando tienes más de 30 años”, señaló el tenista en 2023, luego de un 2021 en el que entró en una seria depresión.

“Ahora trabajo mucho en psicoterapia. Es algo que quiero hacer hasta el final de mi vida, independientemente de si juego al tenis o no“, reflexionó, por ese entonces, el próximo rival de Chile en la Copa Davis.

Dusan Lajovic derrotó a Nicolás Jarry en la ATP Cup, en 2020 | Getty Images

¿Cuándo se juega Chile vs Serbia por Copa Davis?

La serie entre Chile y Serbia se disputará en el Court Central del Estadio Nacional el 6 y 7 de febrero. Ambas jornadas están programadas para las 18:00 horas y en está ocasión serán transmitidas por DSports.

