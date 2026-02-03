El Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional se viste de gala, porque este viernes y sábado Chile recibe a Serbia, por las clasificaciones para las Finales de la Copa Davis.

El sempiterno capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, habló este martes en conferencia de prensa y se refirió a la notoria ausencia de Novak Djokovic, quien tras llegar a la final del Australian Open no se sumó al equipo serbio.

“Djokovic es uno de los deportistas más importantes de la historia en todo sentido, no solamente en el tenis. Si hubiese venido, tendríamos que haber estado preparados para jugar contra él. Y si venía Kecmanovic, preparados para eso. Los que están acá son grandes jugadores, son más jóvenes, los veníamos siguiendo”, dijo el Nico.

“Pero no debemos enfocarnos en ellos, nos enfocamos en ganar esta serie y tenemos motivación para jugar contra España en septiembre. Pienso en el presente y tengo el foco en jugar contra los mejores del mundo, para eso hay que pasar etapas como esta. Tampoco tenemos problemas en aceptar que somos favoritos, son momentos”, agregó.

La confianza de Nicolás Massú en el equipo chileno

Nicolás Massú confía en que sus pupilos pueden derrotar a los balcánicos, ya que cuenta con plantel completo: Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Nicolás Jarry, Tomás Barrios y Matías Soto componen la escuadra nacional.

Nicolás Massú anticipa la serie contra Serbia. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Hay una confianza que nos conocemos hace muchos años. Es una generación que ha pasado por grandes momentos, años de toma de decisiones, variedades de situaciones y aún está en una edad de seguir creciendo. Cada oportunidad que toca hay que aprovecharla. Máximo respeto a Serbia, hay que jugar los partidos, hay presión, cinco mil personas apoyándonos, pero queremos jugar como corresponde”, explicó.

“Se imaginarán cuantas veces estuve como jugador y entrenador en la Davis, pero más que preocuparme si viene un jugador más o uno menor en el rival, estoy pensando en preparar de la mejor manera al que tenga que jugar, también estar al tanto al que vaya a jugar para la estrategia, tanto en singles como dobles. Hay que ser inteligentes y parar el mejor equipo posible. Quiero hacer un buen trabajo, siempre aspirando a más”, cerró Nicolás Massú.