“Lo va a hablar”: Revelan el último fichaje que pide Fernando Ortiz en Colo Colo

Hasta el momento el “Tano” tiene seis refuerzos, pero indican que todavía necesita jugadores para reforzar la plantilla.

Por Felipe Pavez Farías

Ortiz aún sueña con un último refuerzo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTOrtiz aún sueña con un último refuerzo

Colo Colo sumó dos nuevos nombres para el plantel 2026. Este miércoles se confirmó la llegada de Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán. El volante y delantero se suman a los albos y ya están a disposición de Fernando Ortiz

El “Tano” suma nuevas variantes para este sábado medirse ante Everton con la obligación de hacer olvidar lo ocurrido en el debut con Deportes Limache. A tal punto, que una nueva derrota lo dejaría con un pie fuera del Estadio Monumental. 

Sin embargo, el adiestrador trasandino aún exigiría un nuevo refuerzo para cerrar el plantel. Así lo deslizó un histórico de Colo Colo y que cubrió la Serie Río de La Plata donde pudo ver que el plantel aún está al debe en el arco. 

A mí me parece que quiere un arquero y lo va a hablar con Aníbal Mosa con respecto a eso”, indicó Marcelo Barticciotto en Radio Cooperativa. El también comentarista de ESPN, aseguró que la caída con Limache cambió todo el panorama y hasta podrían ser dos los refuerzos antes del cierre de mercado. 

Ortiz sufrió en el debut ante Limache y ahora busca el repunte ante Everton

“Ahora con la derrota ante Limache, puede ser que traigan a otro más. Además del arquero, yo creo que necesita un volante ofensivo”, aseguró Barti ilusionado con el repunte del equipo.   

¿Hasta cuándo puede fichar jugadores Colo Colo?

Según indica la ANFP la ventana de contrataciones estará abierta hasta 24 horas antes del comienzo de la cuarta fecha de la Liga de Primera, que comienza el 20 de febrero con el duelo entre Unión La Calera y Ñublense. 

Así las cosas, Colo Colo -como todos los clubes de la primera división- tiene disponibilidad de realizar fichajes hasta el 19 de febrero, según el fixture que se entregó desde Quilín. Luego a mitad de año vuelve a abrirse el mercado pero en dicha instancia son máximo tres contrataciones. 

