Después de muchas especulaciones, el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile se jugará en su fecha original. Sin embargo, el partido se realizará sin público.

Debido al Estado de Catástrofe que vive la Región del Biobío, por los incendios que afectaron a la zona, la Delegación Presidencial no autorizó el encuentro en primera instancia. Ante los problemas para reprogramarlo, se jugará igual, pero sin hinchas en las tribunas.

La tristeza en Huachipato

Uno de los grandes problemas que vivió el fútbol chileno en 2025 fueron las reprogramaciones, por cuándo se suspendía y por cuándo no. Ahora nuevamente hay problemas de este tipo. Huachipato tuvo que ceder sin la presencia de público para que se pueda jugar según el nuevo protocolo, el cual obliga a reprogramar en 21 días, algo que era imposible.

“Para nosotros es muy lamentable tener que jugar sin público. Pasamos por varias etapas y solicitudes, aceptadas en un principio y luego rechazadas. En un comienzo podíamos jugar con 9.000 personas de hinchada local y visitante, algo por lo que siempre hemos luchado”, explicó a Radio ADN Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato.

“Por otra parte, tenemos el compromiso de darle continuidad al campeonato, con este cuaderno de cargos de TNT Sports. Nos encontramos entre la espada y la pared. Si me preguntas en lo personal, no deberíamos haber jugado el fin de semana y haber buscado alguna fecha en la que pudieran asistir nuestros hinchas, y no jugar a estadio vacío“, remarcó.

El Cap no tendrá público ante Universidad de Chile. Imagen: Photosort

Además del golpe al espectáculo que significa jugar sin hinchas, está también lo monetario. Rosenblum si bien destaca que el torneo tenga continuidad, no dejó de lamentar la importante pérdida económica que sufrirá Huachipato al no tener venta de entradas.

“Lo que se deja de ingresar es aproximadamente entre 80, 90 o hasta 100 millones de pesos (…) Es solo pérdida en lo monetario. Después del partido tendremos que sentarnos a discutir cómo cubriremos el déficit que se va a generar. Aquí sale dañado el fútbol en general. Al menos vamos a contribuir a darle continuidad al Campeonato Nacional, aunque a Huachipato le duela al bolsillo“, cerró Rosenblum.