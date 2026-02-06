La segunda fecha de la Liga de Primera 2026 arrancó y lo hizo con noticias en la parte alta. Audax Italiano se hizo fuerte de local y derrotó por 3 a 0 a la Universidad de Concepción, ajustando la pelea en la cima de la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Gustavo Lema dejó atrás la mala imagen que mostró en su debut ante la U de Chile y se vio mucho mejor. Mérito de ello fue haberse encontrado con un gol temprano y que le permitió controlar las acciones a lo largo de los noventa minutos.

El encuentro tuvo a dos que llegaron como refuerzos para esta temporada con los goles. Una noticia que celebran los Tanos, que despiertan después de un estreno en el que dejaron muchas dudas.

Después de haber mostrado una imagen muy preocupante, Audax Italiano parece haber despertado. Este viernes en el arranque de la fecha, los Itálicos vencieron por 3 a 0 a la Universidad de Concepción en un entretenido encuentro en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Audax Italiano derrotó a la U de Concepción con Federico Mateos como figura. Foto: Photosport.

La apertura de la cuenta llegó temprano y fue en los pies de Diego Coelho. Luego de una gran jugada asociada, el delantero aprovechó un pase en el área de Esteban Matus para dejar 1 a 0 las cosas desde los 8′ minutos de juego.

La U de Concepción intentó reaccionar, pero no encontró nunca la forma de poder hacerle daño a Audax Italiano. Fue así como el reloj avanzó hasta los 42′, donde Federico Mateos vio mal parado al arquero Santiago Silva y sacó un misil a distancia que se coló en la portería para el 2 a 0.

Ya en los descuentos, Franco Troyansky sentenció el partido. Una contra letal de Giovani Chiaverano le permitió al delantero definir con el arco libre para el 3 a 0 que selló la goleada del local.

El resultado le permite a los Itálicos sumar sus primeros tres puntos y transformarse así en los nuevos líderes de la tabla de posiciones con 4 puntos. Esto, a la espera de lo que pase con el resto de la fecha.

Por su parte, el Campanil se lamenta una goleada que no imaginaban después de bajar al campeón en la jornada anterior. Los sureños se estacan con tres puntos en el sexto lugar por culpa de la diferencia de gol.

Audax Italiano celebra un triunfo más que interesante después de las dudas del debut. La U de Concepción tendrá que ajustar sus piezas si es que no quiere que esto le cueste caro al final de la temporada, aunque para eso falta mucho aún.

Así queda la tabla de la Liga de Primera 2026 tras el Audax Italiano vs. U de Concepción