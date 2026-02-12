Esteban Paredes podría vivir su primera experiencia como DT en Santiago Morning. Sin embargo, el Colegio de Entrenadores ya puso el grito en el cielo.

Los Microbuseros viven momentos muy difíciles luego de descender en el 2025, pasando de la Primera B a la Segunda División Profesional para este 2026. Una situación que golpea a los hinchas y también al club puertas adentro. Ahora le suman otro problema.

El reclamo del Colegio de Entrenadores por Paredes

Fue el sitio Primera B Chile quienes lanzaron que Esteban Paredes haría su debut como entrenador en Santiago Morning, mismo club donde vivió su inicio como jugador y también, donde colgó los botines de forma definitiva en el 2024.

Visogol estaba desempeñándose como gerente deportivo de los Microbuseros, pero ahora cambiaría de rol para sentarse como técnico en el 2026. Tendría la misión de llevar al equipo nuevamente a la categoría de plata del fútbol chileno.

Claro que esta nueva aventura de Esteban Paredes ya genera polémica. Resulta que desde el Colegio de Entrenadores pusieron una cuota de alerta, ya que acusaron que el ídolo de Colo Colo no cumple con el título necesario para entrenar a Santiago Morning. Algo así como no tener la licencia para manejar la micro.

“Se informa que ya en 2025 hubo un conflicto en el que se ratificó que Paredes no cumplía con el requisito de Licencia Pro y que confirmaba – a través de un certificado de la Asociación de Fútbol Profesional – que el exjugador tenía Licencia A (Monitor), que no es suficiente para oficiar como DT principal ni ayudante en torneos ANFP“, indicaron a través de un comunicado.

Esta situación podría frenar la llegada de Estaban Paredes como técnico. Al menos es lo que esperan desde el Colegio de Entrenadores. “En dicho contexto, se espera que los clubes den cumplimiento a las bases de competencia“, cerraron desde la entidad.