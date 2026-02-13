Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

¿Con hinchas visitantes? O’Higgins confirma aumento de aforo para partido contra Colo Colo

El cuadro celeste logró el visto bueno de la Delegación Presidencial y podrá tener mayor cantidad de hinchas ante los albos y en Copa Libertadores frente a Bahía.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
O'Higgins recibe el visto bueno y aumenta aforo en partidos claves
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins recibe el visto bueno y aumenta aforo en partidos claves

Una positiva noticia recibió O’Higgins de cara al maratón de partidos que se le avecina. El cuadro celeste disputa la fecha 3 de la Liga de Primera ante Deportes Limache y comienza una seguidilla de siete partidos en 27 días. 

El tema es que tras el duelo ante el “Tomate mecánico” vienen dos partidos de palabras mayores: Bahía por Copa Libertadores y luego Colo Colo por el torneo local. Ambos encuentros en el Estadio El Teniente y que sorpresivamente en primera instancia solo tenían permitido 9.900 y 9.800 mil personas. 

¿La aprovechará el Tano Ortiz? La gran “ayudita” a Colo Colo para duelo ante el líder de la Liga de Primera

ver también

¿La aprovechará el Tano Ortiz? La gran “ayudita” a Colo Colo para duelo ante el líder de la Liga de Primera

Lo que molestó en la dirigencia rancagüina por lo que se iniciaron las gestiones de inmediato para lograr aumentar el aforo para ambos encuentros trascendentales para Lucas Bovaglio. Gestión que trajo sus frutos con un considerable aumento de capacidad para los encuentros del próximo 18 y 21 de febrero. 

La positiva noticia de O’Higgins ante Colo Colo y Copa Libertadores

Según indica el diario El Rancagüino las autoridades de la región hicieron una nueva revisión y confirmaron el aumento de aforo en el Estadio El Teniente. Ante Bahía ahora la capacidad será con 12.000 hinchas. Mientras que con Colo Colo se contemplan 10.800 personas habilitadas para el ingreso. 

O’Higgins sube su aforo para partidos claves de Copa Libertadores y Liga de Primera

O’Higgins sube su aforo para partidos claves de Copa Libertadores y Liga de Primera

Por lo que ahora se espera la oficialización de O’Higgins para la venta de entradas y la distribución de localidades tanto para la Copa Libertadores como para la Liga de Primera.

Publicidad

Incluso no se descarta la venta de entrada para hinchas albos como ya ocurrió en los primeros partidos que el “Capo de Provincia” hizo de local ante Concepción y La Serena. 

Lee también
Jugó en Colo Colo, Alianza Lima y destroza a Guede: "Es un técnico..."
Internacional

Jugó en Colo Colo, Alianza Lima y destroza a Guede: "Es un técnico..."

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: Hora y dónde ver la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: Hora y dónde ver la Copa Libertadores

¡GRATIS! El partidazo de Copa Libertadores que podrás ver por TV abierta
Copa Libertadores

¡GRATIS! El partidazo de Copa Libertadores que podrás ver por TV abierta

"Fuimos perjudicados": ex albo barre con Colo Colo y el arbitraje
Chile

"Fuimos perjudicados": ex albo barre con Colo Colo y el arbitraje

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo