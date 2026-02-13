¿Con hinchas visitantes? O’Higgins confirma aumento de aforo para partido contra Colo Colo

Una positiva noticia recibió O’Higgins de cara al maratón de partidos que se le avecina. El cuadro celeste disputa la fecha 3 de la Liga de Primera ante Deportes Limache y comienza una seguidilla de siete partidos en 27 días.

El tema es que tras el duelo ante el “Tomate mecánico” vienen dos partidos de palabras mayores: Bahía por Copa Libertadores y luego Colo Colo por el torneo local. Ambos encuentros en el Estadio El Teniente y que sorpresivamente en primera instancia solo tenían permitido 9.900 y 9.800 mil personas.

Lo que molestó en la dirigencia rancagüina por lo que se iniciaron las gestiones de inmediato para lograr aumentar el aforo para ambos encuentros trascendentales para Lucas Bovaglio. Gestión que trajo sus frutos con un considerable aumento de capacidad para los encuentros del próximo 18 y 21 de febrero.

Según indica el diario El Rancagüino las autoridades de la región hicieron una nueva revisión y confirmaron el aumento de aforo en el Estadio El Teniente. Ante Bahía ahora la capacidad será con 12.000 hinchas. Mientras que con Colo Colo se contemplan 10.800 personas habilitadas para el ingreso.

Por lo que ahora se espera la oficialización de O’Higgins para la venta de entradas y la distribución de localidades tanto para la Copa Libertadores como para la Liga de Primera.

Incluso no se descarta la venta de entrada para hinchas albos como ya ocurrió en los primeros partidos que el “Capo de Provincia” hizo de local ante Concepción y La Serena.