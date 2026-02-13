“No queremos…”: O’Higgins sorprende con drástica medida a horas de jugar ante Limache

O’Higgins es líder en la Liga de Primera y de la mano de Lucas Bovaglio quiere confirmar el favoritismo por el título. Las victorias ante Deportes Concepción y La Serena lo ubican como puntero e invicto. Por lo mismo, buscarán dar el despegue definitivo ante Deportes Limache que viene de sorprender a Colo Colo en el debut y de sumar un empate ante Ñublense.

El tema es que el cuadro celeste tiene a la vuelta de la esquina un maratón de partidos: siete encuentros en 27 días. Lo que incluye la llave por Copa Libertadores ante Bahía. Por lo que tomaron importantes medidas antes del duelo frente al “Tomate Mecánico”.

Así lo deslizó el entrenador trasandino ya que a horas de su visita al Estadio Lucio Fariña Fernández se decidió por no entrenar en cancha sintética. Pese a no practicar en la superficie que tendrá que jugar este sábado, en el cuerpo técnico revelaron el principal motivo para cuidar a sus figuras.

“Es la superficie que nos tocó. Hay que competir, pero no queremos poner excusas antes de jugar. Muchas veces el foco se deposita en lo internacional y se descuida lo local. Hemos trabajado con dos equipos para que si hay que tocar el funcionamiento no se resienta”, recalcó Bovaglio en conferencia de prensa.

¿Cuáles son los próximos partidos de O’Higgins?

Tal como se mencionó, O’Higgins deberá afrontar siete partidos en los próximos 27 días. El maratón comienza este sábado 14 de febrero cuando visite a las 18:00 horas a Deportes Limache por la fecha 3 de la Liga de Primera. Encuentro que será arbitrado por Héctor Jona.

Lucas Bovaglio prepara dos equipos para los próximos siete partidos que debe enfrentar O’Higgins

Tras ello, vendrán los duelos ante Bahía (18/2) y Colo Colo (21/2) en el Estadio El Teniente. Luego la revancha con Bahía en Brasil (25/2), y sigue Palestino (de visita el 28/2), Universidad Católica (de local 7/3) y Calera (de visita 16/2).