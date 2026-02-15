Colo Colo se ve sacudido por una dura noticias a horas de saltar a la cancha. Este domingo se conoció del fallecimiento de Carlos Cortés, uno de los miembros del actual directorio de Blanco y Negro, a los 56 años.

El abogado, que hiciera noticia hace algunos meses por su tenso cruce con Aníbal Mosa, murió en las últimas horas por causas que se desconocen. Así lo confirmó Radio ADN, a la que dos de los dirigentes albos le ratificaron la información.

Si bien se ha especulado con un infarto, por ahora no hay ningún parte médico oficial. No obstante, en el Estadio Monumental se mueven rápido para homenajearlo esta noche en el duelo frente a Unión La Calera.

La historia de Carlos Cortés como directorio de Colo Colo

Este domingo se confirmó la muerte de Carlos Cortés, miembro del directorio de Blanco y Negro desde el año 2019. El dirigente de Colo Colo había mantenido un bajo perfil, pero el año pasado se dio a conocer por una polémica.

Carlos Cortés, dirigente de Colo Colo, falleció este domingo. Foto: Archivo.

Titulado en la Universidad Católica, trabajaba en su estadio jurídico además de pertenecer a la mesa dirigencial alba. En su rol profesional fue parte de casos emblemáticos de nuestro país comoel Caso Coimas, Penta, Colusiones, Anglo American y SQM.

Fue así como Carlos Cortés se hizo un espacio en el fútbol, siendo parte del Bloque Vial/Ruiz-Tagle. En 2019 asumió un puesto en el directorio de Blanco y Negro, donde se mantuvo trabajando de cerca con la oposición de Aníbal Mosa.

De hecho, el 2025 fue su año más polémico en Colo Colo. En una de las reuniones de directorio protagonizó un cruce con Aníbal Mosa, el que terminó con denuncias de agresión y dardos desde ambas partes.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer durante la tarde de este domingo, en la antesala del duelo frente a Unión La Calera. Quedará esperar para ver si habrá algún homenaje en el campo de juego o si se optará por algo más reservado.

Colo Colo por ahora no se ha referido a la muerte de Carlos Cortés. El Cacique está de luto de una manera en la que no siempre pasa y que deja golpeado a la interna en el Estadio Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora se enfoca en el importante partido que tiene por el torneo. Este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas el Cacique será local en el Estadio Monumental frente a Unión La Calera.