Colo Colo

Histórico de Colo Colo cuestiona titularidad de Javier Correa tras arrebato: “La camiseta…”

El delantero argentino una vez más se lesionó y su compañero Maximiliano Romero empieza a rendir, por lo que su titularidad se discute.

Por Carlos Silva Rojas

Javier Correa se lesionó en Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJavier Correa se lesionó en Colo Colo.

Colo Colo viene de sumar dos victorias consecutivas en calidad de local y así se afirma en la Liga de Primera, y de paso, se calma el clima negativo con el entrenador Fernando Ortiz.

Los albos se repusieron a un inicio complejo ante Unión La Calera, porque a los 20 minutos perdieron a su goleador Javier Correa, por lesión, quien tuvo que ser reemplazado por Leandro Hernández.

El Cacique pudo ganar por un gol en el final de Maximiliano Romero, el otro 9 que tiene Colo Colo en el plantel, y que puede quedarse con la plaza de titular si es que Ortiz empieza a jugar con un solo atacante central.

Ricardo Dabrowski pone en duda titularidad de Javier Correa en Colo Colo

Para hablar de la pelea por ser el 9 titular de Colo Colo en RedGol hablamos con Ricardo Dabrowski, ex goleador del elenco blanco, quien aseguró que Correa no tiene su puesto fijo.

Primero que todo, la camiseta de Colo Colo no está asegurada para nadie, siempre hay que disputarla y ganarse un puesto. Así ha sido históricamente. La camiseta de Colo Colo no se regala“, dijo el Polaco.

Maximiliano Romero lleva dos goles en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Maximiliano Romero lleva dos goles en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Sobre la posible disputa entre Correa y Romero indicó que “los jugadores pasan por momentos. Lo importante es que Colo Colo empiece a ganar partidos de forma consecutiva, a ganar más seguido, porque si eso ocurre el equipo va tomando más confianza y se van despejando dudas”.

“Colo Colo tiene que ser competitivo, obviamente denteo de la lealtad entre los compañeros, y que entre ellos peleen por un puesto. Al que le toque jugar tiene que darlo todo y al que no darle apoyo a su compañero”, cerró Ricardo Dabrowski.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

