Colo Colo sigue con la misma tónica en la Liga de Primera. Por segunda fecha consecutiva, ganó su partido en el estadio Monumental gracias a una anotación en tiempo agregado, pese a jugar muy mal.

Los albos se impusieron por un apretado 1-0 a Unión La Calera en Macul, gracias a la conquista del argentino Maximiliano Romero, que llegó cuando el reloj apuntaba los 91 minutos.

El delantero, reciente fichaje del Cacique, se está transformando en un jugador desequilibrarte y en los tres partidos que lleva con la camiseta de Colo Colo ya registra dos goles, lo que fue analizado por el ex ariete colocolino Carlos Gustavo de Luca.

ver también Colo Colo explica si traerá o no un nuevo fichaje antes del cierre del libro de pases: “Están en…”

De Luca valora el aporte de Maxi Romero en Colo Colo

El campeón de la Recopa Sudamericana 1992 con el Cacique habló con RedGol y desde Argentina analizó a su compatriota, señalando que es un buen refuerzo para el equipo que viste de blanco.

“La llegada de Romero es un acierto en Colo Colo, es un buen jugador. Lo que pasó siempre en la carrera de Romero es que fíjate que tiene buena cantidad de goles por los partidos jugados, pero tuvo varias lesiones”, dijo el popular Pelado De Luca.

“Para este Colo Colo de hoy es un buen delantero. No sé cómo se complementa, cómo se está complementando con Javier Correa, pero es un que si le das continuidad tendría que tener una buena cantidad de goles”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Romero celebrando su gol en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Por último, analizó el juego colectivo de Colo Colo, que no ha sido bueno, pero se las ingenió para sumar dos victoria al hilo en la Liga de Primera.

“Lo importante que quizás que no está jugando bien Colo Colo, pero los triunfos lo van a acercar a un mejor rendimiento”, cerró Carlos de Luca.

Publicidad

Publicidad

ver también Guarello revienta a Fernando Ortiz por alocado abrazo con Arturo Vidal en Colo Colo: “No te compro”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera