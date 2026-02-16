Colo Colo repitió la fórmula. Por segunda fecha consecutiva, el cuadro albo sumó una sufrida victoria en el estadio Monumental por la Liga de Primera, ahora ante Unión La Calera.

El cuadro albo se impuso ante los cementeros por 1-0 en Macul, gracias al postrero tanto de Maximiliano Romero, tras una linda asistencia del juvenil Yastin Cuevas.

El triunfo le da cierta tranquilidad al entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, quien se afirma en su cargo, pese a que su equipo no juega bien, aunque sumó dos victorias en línea.

Guarello critica el abrazo de Ortiz con Vidal en Colo Colo

Una destacada situación se dio en el gol de Colo Colo, porque Fernando Ortiz se abrazó con Arturo Vidal, quienes supuestamente tienen una mala relación, pero en la cancha demostraron lo contrario.

La situación fue analizada por el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong señaló que no cree que haya “buena onda” entre los dos y que el gesto fue para las cámaras.

“A mí no me vas a vender el abrazo con Vidal, no me lo vas a vender, Ortiz. No te compro que el día jueves dijeras en la conferencia de prensa que es normal, que está bien, que no ve problemas que Vidal se te pusiera en la banca a dar indicaciones al lado, que se pusiera como entrenador segundo”, dijo el comentarista.

Luego, destacó que Vidal no se puso a dar indicaciones junto al DT, aunque omitió que dicha situación se dio por decisión del cuarto árbitro y no por el estratega, puesto que mandaron al King a la banca cuando quería ponerse a dar instrucciones.

Fernando Ortiz celebró con todo el triunfo de Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“No te compro. Tanto es así, que hoy cuando lo cambiaste, Vidal se fue a sentar a la banca. No hizo lo que viene haciendo desde que llegó a Colo Colo que es ponerse al lado del entrenador a dar instrucciones”, comentó.

“Obviamente la crítica los caló y pese a todas las palabras para la galería, para el gilerío… No me vengan a vender ni el abrazo, ni que Vidal ahora decidió que el equipo estaba jugando bien y por lo tanto no había que ir a dar instrucciones. No me vengan a vender esa pomada”, cerró Juan Cristóbal Guarello.

