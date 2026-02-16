Colo Colo sumó un nuevo triunfo en la Liga de Primera. Con el agónico tanto de Maximiliano Romero logró superar a Unión La Calera y ahora sigue en racha positiva. Lo que cambia el escenario para Fernando Ortiz tras el debut con derrota ante Limache.

Un repunte que tiene como protagonista a uno de los juveniles del Cacique y que con 17 años ya da que hablar con su gran rendimiento. Esto tiene relación con Yastin Cuevas que ha sido fundamental en los últimos encuentros con sus goles y habilitaciones.

“Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El chico que viene desde las divisiones inferiores lleva seis o siete años en el club, sabe lo que es la camiseta de Colo Colo”, recalcó Carlos Caszely que quedó ronco con el gran nivel del joven artillero.

El respaldo a Yastin Cuevas

A tal punto que ahora hasta un multicampeón con Colo Colo, tanto como jugador como entrenador, entregó su respaldo al joven delantero y recalcó que podría darle un “lindo problema” al “Tano”. Más aún con la lesión muscular que sufrió Javier Correa y que lo tiene en duda para el Superclásico.

Yastin Cuevas suma bonos para ser titular en Colo Colo

“Está pidiendo más minutos. Se movió como un 9 experimentado. Pica primero en horizontal y luego se metió en diagonal para evitar el offside. Eso no lo tienen todos los jugadores”, lanzó fuerte y claro Marcelo Barticciotto en Radio Cooperativa.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 enfatizó que lo realizado por Cuevas es una muestra del gran trabajo que hacen dentro de la semana. “Si sigue jugando así lo va a hacer dudar a Ortiz”, agregó sobre la posible chance de que Cuevas sea titular en los albos.