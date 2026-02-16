Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

“Si sigue así…”: Revelan el “lindo problema” que se le avecina a Fernando Ortiz en Colo Colo

Marcelo Barticciotto recalcó que los minutos de Yastin Cuevas son prometedores y podría ser titular en el Cacique.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Ortiz suma una nueva variante para ser titular en Colo Colo
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTOrtiz suma una nueva variante para ser titular en Colo Colo

Colo Colo sumó un nuevo triunfo en la Liga de Primera. Con el agónico tanto de Maximiliano Romero logró superar a Unión La Calera y ahora sigue en racha positiva. Lo que cambia el escenario para Fernando Ortiz tras el debut con derrota ante Limache. 

Un repunte que tiene como protagonista a uno de los juveniles del Cacique y que con 17 años ya da que hablar con su gran rendimiento. Esto tiene relación con Yastin Cuevas que ha sido fundamental en los últimos encuentros con sus goles y habilitaciones. 

Mientras Damián Pizarro sigue sin debutar, la apuesta de Colo Colo la rompe en 2026

ver también

Mientras Damián Pizarro sigue sin debutar, la apuesta de Colo Colo la rompe en 2026

“Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El chico que viene desde las divisiones inferiores lleva seis o siete años en el club, sabe lo que es la camiseta de Colo Colo”, recalcó Carlos Caszely que quedó ronco con el gran nivel del joven artillero

El respaldo a Yastin Cuevas

A tal punto que ahora hasta un multicampeón con Colo Colo, tanto como jugador como entrenador, entregó su respaldo al joven delantero y recalcó que podría darle un “lindo problema” al “Tano”. Más aún con la lesión muscular que sufrió Javier Correa y que lo tiene en duda para el Superclásico. 

Yastin Cuevas suma bonos para ser titular en Colo Colo

Yastin Cuevas suma bonos para ser titular en Colo Colo

“Está pidiendo más minutos. Se movió como un 9 experimentado. Pica primero en horizontal y luego se metió en diagonal para evitar el offside. Eso no lo tienen todos los jugadores”, lanzó fuerte y claro Marcelo Barticciotto en Radio Cooperativa. 

Publicidad
“Con todo respeto”: la analogía con la que Bichi Borghi destruyó a refuerzos de Colo Colo

ver también

“Con todo respeto”: la analogía con la que Bichi Borghi destruyó a refuerzos de Colo Colo

El campeón de la Copa Libertadores 1991 enfatizó que lo realizado por Cuevas es una muestra del gran trabajo que hacen dentro de la semana. “Si sigue jugando así lo va a hacer dudar a Ortiz”, agregó sobre la posible chance de que Cuevas sea titular en los albos. 

Lee también
¡Golpazo televisivo! TNT Sports va por históricos de Colo Colo en ESPN
Chile

¡Golpazo televisivo! TNT Sports va por históricos de Colo Colo en ESPN

Barticciotto se ofrece para ir a buscar al próximo fichaje de Colo Colo
Colo Colo

Barticciotto se ofrece para ir a buscar al próximo fichaje de Colo Colo

Barticciotto dice lo que muchos piensan al ver el último show de Vidal
Colo Colo

Barticciotto dice lo que muchos piensan al ver el último show de Vidal

"Es un error": Danilo Díaz revive la polémica del gol de la U
U de Chile

"Es un error": Danilo Díaz revive la polémica del gol de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo