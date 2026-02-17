Marcelo Barticciotto sabe que el inicio de Paqui Meneghini en la U de Chile no ha sido para nada auspicioso y cree que ahí radica la razón de que el recuerdo de Gustavo Álvarez aflore con tanta fuerza en los hinchas. Al cabo de tres partidos oficiales, los azules aún no saben de triunfos.

Eso disparó las dudas en torno al proceso liderado por Meneghini, quien sucedió a Álvarez en el Romántico Viajero luego de haber conducido a O’Higgins hasta el 3° lugar de la Liga de Primera 2025. Con eso, aseguró la Fase 2 de la Copa Libertadores para el Capo de Provincia.

Mientras el estratego azul saca cuentas para corregir detalles y recibir a Deportes Limache, el Barti dio una tajante opinión sobre el antecesor. “Creo que (Álvarez) está sobrevalorado. No digo que sea un mal técnico”, introdujo el panelista de ESPN.

Gustavo Álvarez estuvo dos años en la U: ganó una Copa Chile, una Supercopa, cero títulos ligueros y alcanzó la semifinal de la Copa Sudamericana. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Barticciotto, un símbolo de Colo Colo, no se guardó mucho en este tema. “Entiendo que el año pasado hizo competir a la U. Hizo muy buenos partidos, pero terminó perdiendo nueve (9) partidos en el año. Es un montón para un equipo grande”, concluyó él, quien fue campeón como jugador y DT del Cacique.

ver también Así opina la dirigencia de U de Chile sobre la situación de Paqui Meneghini: “No hay ruido, hay…”

Barticciotto recuerda el mal final de Gustavo Álvarez en la U: “La gente se olvida”

Marcelo Barticciotto ni siquiera recordó la forma que tuvo Gustavo Álvarez de anunciar el final de su ciclo en la Universidad de Chile. A falta de dos fechas para el cierre de la Liga de Primera, el DT argentino disfrazó una opinión de un plan de acción y aseguró que, para él, lo mejor era un cambio de aires.

Publicidad

Publicidad

Pero Barti sólo se remitió a la cancha. “El campeonato no lo terminó bien. El equipo no jugaba bien, por algo no ganaba. Pero este equipo juega peor que el de Álvarez, por eso está la valoración para él”, manifestó el icónico comentarista de ESPN y la radio Cooperativa.

Gustavo Álvarez le puso final a su ciclo en la U con una victoria sobre Deportes Iquique. (Alex Diaz/Photosport).

“Muchos hinchas a lo último de Álvarez no estaban de acuerdo con cómo jugaba, lo que pasa es que la gente se olvida”, sentenció el Barti, quien estima que los logros del trasandino en la historia azul no fueron tantos como para que se conciba su ciclo como algo tan positivo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también La frase de Paqui Meneghini que llena de rabia a los hinchas de la U: “Comparar dos partidos…”

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Al cabo de tres partidos, Universidad de Chile suma dos puntos y se ubica en el 12° puesto de la tabla en la Liga de Primera 2026.

Publicidad