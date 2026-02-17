Leyenda de la U sigue llorando por el gol anulado ante Palestino: “Ojalá que en todas…”

Universidad de Chile atraviesa una crisis en el inicio de la temporada 2026, puesto que no ha podido ganar ningún partido en el arranque de la Liga de Primera y su entrenador, Francisco Meneghini, está muy cuestionado.

Los azules bien pudieron sumar su primera victoria ante Palestino el pasado viernes, porque marcaron a los 95 minutos tras un error del arquero Sebastián Pérez, que cortó mal un centro de Charles Aránguiz, pero el tanto fue anulado

El gol no contó por una mano previa de Matías Zaldivia, situación que fue analizada vía VAR y que fue ratificada por el árbitro central Diego Flores. El cobro se basó en lo que dice el reglamento.

Diego Rivarola sigue reclamando por el gol no cobrado a la U

La polémica jugada sigue generando comentarios y en el mundo azul están enojados. Esa situación la demostró el ex goleador de la U Diego Rivarola, quien en ESPN ocupó el sarcasmo para criticar al VAR.

“Yo felicito al VAR. Porque nadie de Palestino hizo un gesto ni reclamó, estuvo impecable. Ojalá que en todas las jugadas estén así de atentos. Los quiero felicitar, estuvieron extraordinarios”, dijo el argentino.

Diego Flores revisando la polémica jugada entre Palestino y la U. Foto: Felipe Zanca/Photosporti

“Siento que el tema de los segundos después que sigue la jugada, quién los determina y cómo se determina”, siguió con su reclamo por la jugada.

Parece que Diego Rivarola no conoce el reglamento, puesto que Palestino nunca tuvo la posesión del balón, sólo lo rechazó, lo cual no cuenta, por lo que se cuenta como una jugada de ataque y por eso se anuló el gol.

