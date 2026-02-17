Que el comienzo del ciclo de Francisco Meneghini como DT titular de la U de Chile ha sido más tortuoso de lo imaginado es un hecho. Al cabo de tres partidos, los azules apenas suman dos puntos merced de dos empates: uno frente al Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Y el otro, contra Palestino en el Municipal de La Cisterna. Dos puntos de nueve posibles y un sinfín de dudas en torno a la conducción de Meneghini. De todas maneras, con apenas el 10 por ciento de la Liga de Primera 2026 disputada, en la plana mayor del Romántico Viajero tienen conclusiones claras.

Por ahora, ninguna lleva a decir que la estadía de Meneghini en el Centro Deportivo Azul se terminará pronto. Así lo informó el periodista Marcelo Díaz, quien cubre el devenir diario del elenco estudiantil para TNT Sports. “Hasta ahora no hay movimientos con el entrenador”, dijo el comunicador.

Francisco Meneghini ante Palestino en el Municipal de La Cisterna. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Hay plena confianza con Meneghini, hasta ahora no hay ruidos dirigenciales”, añadió Díaz sobre este complejo comienzo del ex adiestrador de O’Higgins en Universidad de Chile. Eso sí, el reportero dejó entrever que el contexto puede modificarse en esta vorágine que ofrece el fútbol profesional.

Frente a eso, el denominado Señor de la Noche planteó que “siempre va a haber murmullo cuando un equipo grande no gana en los primeros tres partidos. Además que el técnico (Meneghini) se pone la vara de que tienen que salir campeones”. Un objetivo que le trazó la dirigencia de Azul Azul al sucesor de Gustavo Álvarez.

U de Chile respalda absolutamente a Francisco Meneghini como DT

Así las cosas, y con esta postura de la U de Chile y el irrestricto respaldo para Francisco Meneghini, quedaría descartada la danza de nombres de posibles directores técnicos que sonaron. Como el uruguayo Martín Lasarte o el mismísimo Jorge Sampaoli.

Paqui Meneghini en Talcahuano, donde la U cayó frente a Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

El casildense acaba de quedar sin trabajo en Atlético Mineiro de Brasil y a más de algún fanático del Bulla le apareció el deseo de tenerlo de vuelta. Otro que apareció en el radar del Romántico Viajero fue Eduardo Berizzo, quien fue campeón chileno con O’Higgins, pero tuvo un negativo paso por la Roja.

Por lo pronto, Meneghini debe corregir detalles del equipo a contar de este martes 17 de febrero, cuando sus pupilos volverán a las prácticas tras tener jornadas libres. El duelo siguiente es contra el líder, Deportes Limache, en el Estadio Nacional. Está pactado para el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile marcha en el 12° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026 al cabo de tres fechas. En la 4°, recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional.