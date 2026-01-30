Vuelve oficialmente la Liga de Primera y el partido que dará el “Vamos” será uno de dos elencos coperos: U de Chile recibe a Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un duelo en que los azules bucan revancha.

Es que el año pasado los itálicos vencieron por 3-1 a los bullangueros en Ñuñoa, aunque el panorama ahora es distinto. Francisco Meneghini se estrena en la banca y con un equipazo en materia ofensiva.

Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero son sus grandes fichajes en ataque, mientras los tanos estrenan a Diego Coelho en ofensiva. Eso sí, la previa tuvo otro punto de polémica, ya que barristas de la U amenazaron con opacar el partido en reclamo a los altos precios de abonos y castigos de la ANFP.

Minuto a minuto del partido: