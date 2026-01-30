Bianneider Tamayo tuvo un final de temporada agrio con el descenso de la Unión Española y luego de eso, regresó a la U de Chile para intentar ganarse un lugar en el primer equipo. Si bien el defensor central venezolano llegó al cuadro azul bajo la tutela de Gustavo Álvarez, recién con Francisco Meneghini parece tener reales chances.

Álvarez nunca se mostró muy entusiasmado por el nivel de Tamayo y dejó claro en más de una ocasión que le faltaba adaptación al nivel de la primera división chilena. Pero algo de buen nivel mostró el ex jugador del Caracas en su estadía por el cuadro hispano.

Y a pesar de haber bajado a la Primera B, Tamayo parece seguir adelante con su desarrollo. Una de las modificaciones que tuvo el reglamento de la Liga de Primera para este año le permitió una suerte de beneficio al llanero. Aunque podría perderlo en cualquier momento.

Tamayo fue expulsado en el duelo ante Deportes Limache y no jugó los últimos dos partidos de la Liga de Primera 2025. (Andres Pina/Photosport).

Según informó Cooperativa Deportes, Tamayo estará en el banco de suplentes en el estreno azul frente al Audax Italiano. Por lo mostrado en las prácticas, el portentoso marcador ganó un boleto entre los nueve suplentes, dos más de los permitidos hasta la Liga de Primera 2025.

Bianneider Tamayo será suplente en el debut de la U de Chile

Bianneider Tamayo sólo suma dos partidos en el primer equipo de la U de Chile, aunque agarró una considerable experiencia con Unión Española: contabilizó 12 partidos en el cuadro de la Plaza Chacabuco, que volvió a la segunda categoría del fútbol chileno tras 28 años.

Tamayo aún cumple en criterios de edad lo necesario para sumar minutos a los 1.890 que exigen las bases. Pero no completamente: no ha completado dos años en Chile. Recién arribó al Centro Deportivo Azul en septiembre de 2024. Le faltan algunos meses para cumplir los 24 que se requieren para solicitar la residencia definitiva.

Bianneider Tamayo marca a Diego Corral en el Claro Arena. (Andres Pina/Photosport).

Una vez que tenga ese documento, recién podrá aportar minutaje para los pupilos de Paqui Meneghini, que de todas maneras dispone de varios candidatos para aportar en ese registro: el portero Ignacio Sáez, el defensor Diego Vargas, el mediocampista Agustín Arce y el volante ofensivo Ignacio Vásquez. Desde las 20 horas de este viernes 30 de enero se verá cómo empiezan los azules ante Audax Italiano.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Audax y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, juegan este viernes 30 de enero, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

