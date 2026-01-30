Universidad de Chile enfrentará su primer partido oficial de la temporada 2026 este viernes ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. El debut además marcará el inicio de la Liga de Primera y consigo un debate por la regla del sub 21.

La regla del sub 21 exige que los equipos cumplan un mínimo de minutos disputados por jugadores jóvenes menores de 21 años en cada partido del campeonato. El requisito que ha generado polémica entre varios clubes por el desafío de implementarlo sin debilitar su rendimiento.

En el caso de la U, pese a que esta normativa está en vigor, la formación por Francisco Meneghini para el encuentro contra Audax no incluyó a ningún jugador sub 21 entre los titulares. Esto podría generar cuestionamientos sobre su cumplimiento si el equipo no suma los minutos exigidos en conjunto con los cambios.

La alineación del equipo azul para este estreno está compuesta por Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero, Charles Aránguiz, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Lucas Assadi en el medio; con Octavio Rivero como delantero.

Los citados por Francisco Meneghini para enfrentar a Audax Italiano

El único juvenil de la U

El único jugador sub 21 considerado por Meneghini para este compromiso es Ignacio Vásquez. Entre los citados, asoma como la principal alternativa para cumplir con la regla en el debut ante los itálicos, ya que es el único sub 21 citado.

La presencia del joven futbolista en la convocatoria toma especial relevancia, ya que su eventual ingreso será clave para empezar a sumar minutos juveniles. En este partido donde la U no tendrá margen para descuidos.

El duelo ante Audax Italiano marcará así no solo el inicio del campeonato para los azules, sino también el primer test de Meneghini en la gestión de la regla sub 21, un tema que promete seguir dando que hablar en el desarrollo del torneo.