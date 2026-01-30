Lucas Assadi recibió un espaldarazo y golpe de confianza gigante en al previa del debut de Universidad de Chile por la Liga de Primera 2026. Es que el mismísimo Leonardo Rodríguez tuvo elogios para el puentealtino.

El otrora mediocampista y referente argentino de la U conversó con BolaVip Chile tras el partido de despedida de José Rojas, disputado este pasado jueves en el Estadio Nacional.

“Lucas es un chico formado en el club que tiene muchas condiciones. Ha sufrido altos y bajos, pero es lógico en el proceso de crecimiento“, dijo Leo Rodríguez.

Leo Rodríguez y Assadi en la U: buen presente y futuro

El trasandino agregó que Assadi “es bueno técnicamente, tiene una calidad y una categoría para jugar que con el correr del tiempo se va a asentar. Creo que Lucas ha ido creciendo mucho y esperamos que siga creciendo mucho más“.

Los elogios de Leo Rodríguez a Lucas Assadi.

Por otro lado, el ex crack de la U y la selección argentina fue consultado por el arribo de Francisco Meneghini como nuevo DT azul y lo que pueda hacer esta temporada con el Chuncho.

“Cuando se produce un cambio de entrenador es un proceso nuevo, una forma nueva de jugar. No sé todavía detalles para evaluar, todavía no hay una respuesta. En los procesos nuevos siempre se corren riesgos“, sentenció Rodríguez.

Universidad de Chile se estrena este viernes 30 de enero en la Liga de Primera. El partido contra Audax Italiano, que abrirá la fecha 1, está programado desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.