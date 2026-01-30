Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Leo Rodríguez y espaldarazo a Lucas Assadi en U de Chile 2026: “Calidad y categoría…”

El ex mediocampista y referente en la historia de la U destacó el presente de Lucas Assadi y confía en que tendrá un mejor 2026.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Leo Rodríguez le pone las fichas a Assadi para el 2026.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLeo Rodríguez le pone las fichas a Assadi para el 2026.

Lucas Assadi recibió un espaldarazo y golpe de confianza gigante en al previa del debut de Universidad de Chile por la Liga de Primera 2026. Es que el mismísimo Leonardo Rodríguez tuvo elogios para el puentealtino.

El otrora mediocampista y referente argentino de la U conversó con BolaVip Chile tras el partido de despedida de José Rojas, disputado este pasado jueves en el Estadio Nacional.

Lucas es un chico formado en el club que tiene muchas condiciones. Ha sufrido altos y bajos, pero es lógico en el proceso de crecimiento“, dijo Leo Rodríguez.

Nueva crisis azul: Senado Universitario pide quitarle el nombre y emblemas a U de Chile

ver también

Nueva crisis azul: Senado Universitario pide quitarle el nombre y emblemas a U de Chile

Leo Rodríguez y Assadi en la U: buen presente y futuro

El trasandino agregó que Assadi “es bueno técnicamente, tiene una calidad y una categoría para jugar que con el correr del tiempo se va a asentar. Creo que Lucas ha ido creciendo mucho y esperamos que siga creciendo mucho más“.

Los elogios de Leo Rodríguez a Lucas Assadi.

Los elogios de Leo Rodríguez a Lucas Assadi.

Por otro lado, el ex crack de la U y la selección argentina fue consultado por el arribo de Francisco Meneghini como nuevo DT azul y lo que pueda hacer esta temporada con el Chuncho.

Publicidad

Cuando se produce un cambio de entrenador es un proceso nuevo, una forma nueva de jugar. No sé todavía detalles para evaluar, todavía no hay una respuesta. En los procesos nuevos siempre se corren riesgos“, sentenció Rodríguez.

Veloz ex lateral y campeón azul elige al máximo ídolo en la historia de U de Chile

ver también

Veloz ex lateral y campeón azul elige al máximo ídolo en la historia de U de Chile

Universidad de Chile se estrena este viernes 30 de enero en la Liga de Primera. El partido contra Audax Italiano, que abrirá la fecha 1, está programado desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Lee también
"El dolor me supera": Leo Rodríguez muy afectado por muerte de Russo
U de Chile

"El dolor me supera": Leo Rodríguez muy afectado por muerte de Russo

"La mejor copa": el lindo mensaje de Leo Rodríguez para Russo
U de Chile

"La mejor copa": el lindo mensaje de Leo Rodríguez para Russo

El jugador más querido del Doctor Orozco en la U
U de Chile

El jugador más querido del Doctor Orozco en la U

El canal que transmite Colo Colo vs. Limache en Liga de Primera
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Limache en Liga de Primera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo