La muerte de Miguel Ángel Russo ha pegado fuerte alrededor de Universidad de Chile. Leonardo Rodríguez, uno de sus dirigidos en el Bulla, lamentó la partida del DT.

Russo solo estuvo un año en el Romántico Viajero y no tuvo la oportunidad de ser campeón. Sin embargo, su nombre quedó grabado a fuego entre los hinchas y sus dirigidos. Fue el hombre que lideró el sueño de conquistar América en la Copa Libertadores de 1996.

La despedida de Leo Rodríguez a Russo

Con Miguel Ángel Russo a la cabeza, Universidad de Chile se metió entre los cuatro mejores de la Libertadores, pero fue eliminado con bastante polémica por River Plate. Al término de ese partido, Leonardo Rodríguez lloraba de impotencia por la injusticia vivida en Buenos Aires. Hoy, el mismo llora por la partida del profe.

Rodríguez era una de las grandes estrellas del plantel de 1996 y hace algunos días le mandaba las mejores energías a Russo cuando estaba complicado de salud. Luego de confirmarse su partida, el “10” demostró su dolor por la noticia.

“El dolor me supera, la tristeza es infinita. La batalla es desigual para un hombre que sabía competir”, escribió en Instagram el Leo. Russo falleció a los 69 años, cuando todavía era entrenador de Boca Juniors.

Russo en Universidad de Chile durante 1996. Imagen: archivo

“Tu sonrisa. ‘Esto es Copa Libertadores’, decías y respondías todo sin decir nunca nada. Extraordinario Miguelo, te vamos a extrañar. Volá alto”, cerró Leonardo Adrián Rodríguez, quien se unió a la pena que viven los seres queridos del director técnico.

Miguel Ángel Russo aseguró que la eliminación con Universidad de Chile ante River Plate en 1996 fue su mayor derrota deportiva. Sin embargo, la vida le dio revancha y en 2007 ganó la Copa Libertadores con Boca Juniors. También fue campeón con Lanús, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Millonarios.