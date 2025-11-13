Hace un poco más de un mes, Boca Juniors recibía la noticia que nadie quería escuchar: Miguel Ángel Russo fallecía a los 69 años. El entonces entrenador del Xeneize enfrentó varios problemas de salud y falleció el 8 de octubre en su casa, donde se encontraba internado.

La noticia fue un golpe durísimo para la directiva, el resto del cuerpo técnico, el plantel y toda la hinchada del club. De hecho, para todo el fútbol argentino, porque miles de personas de todos los equipos del otro lado de la cordillera fueron a despedirlo cuando fue velado en La Bombonera.

Y tras mantener silencio sobre la situación, Carlos Palacios se sinceró sobre cómo vivió este triste momento dentro de la institución. El chileno conversó con D Sports sobre cómo el plantel enfrenta su ausencia.

“Fue un momento duro, difícil. Uno se acostumbra en el día a día a estar con él, a su forma de ser, su forma de trabajar. Así que fue muy duro y difícil para todos en general. Pero él dejó un legado maravilloso acá en Argentina”, contó el ex Colo Colo.

Esto dijo Carlos Palacios sobre el legado de Miguel Ángel Russo | Getty Images

Carlos Palacios: “Todo lo que estamos logrando es por Miguel Ángel Russo”

“Y creo que eso es lo que se recuerda de él. La gran persona que era, obviamente el gran entrenador que me tocó tener. Y todo lo que estamos logrando y luchando también es por él”, concluyó Carlos Palacios.

Justamente, Boca Juniors viene de ganar el Superclásico contra River Plate, un triunfo que tanto el cuerpo técnico como el plantel dedicaron a Russo, y sigue en competencia por el título del Torneo de Clausura en Argentina. Además, ya clasificó para la Copa Libertadores 2026.