Sin duda alguna, la presencia del Mono Sánchez fue muy relevante en el Coquimbo Unido que se coronó campeón de la Liga de Primera 2025 cuando todavía le quedan partidos por jugar al certamen. Serán tres fechas donde se definirán los cupos internacionales y los lugares temidos del descenso directo.

Mientras eso transcurre, el experimentado portero del Pirata sigue con la preparación para afrontar las últimas fechas. Pero también incursiona como rostro de una conocida marca del norte de Chile. Así al menos quedó claro en su cuenta de Instagram, donde se anunció este acuerdo.

Y que fue anunciado con bombos, platillos y una botella para brindar. “Hace algunos días celebramos un hito: presentamos a nuestro equipo y colaboradores destacados a nuestro primer embajador, nuestro querido Diego Sánchez”, contó Automotriz Carmona en la citada red social.

Diego Sánchez tuvo tiempo para varias fotos, algo muy usual para él en la zona donde es un ídolo. (Captura Instagram).

Por cierto, la empresa explicó por qué eligió al avezado golero de 38 años para esto. “Un símbolo de esfuerzo, garra y coraje. Ídolo de nuestra región y del deporte nacional. Gracias, Diego, por confiar en nosotros”, expuso la compañía automotriz que tiene su casa matriz en la avenida Balmaceda.

Mono Sánchez se consagra como rostro tras ser campeón con Coquimbo Unido

El Mono Sánchez se ha erigido como uno de los referentes del histórico plantel de Coquimbo Unido que se coronó campeón en la Liga de Primera 2025. Bajo la tutela de Esteban González, el arquero fue el buque insignia de la tremenda solidez defensiva aurinegra.

Diego Sánchez, el jugador más icónico del Coquimbo Unido campeón. (Andrés Piña/Photosport).

Algo en lo que, justo es decirlo, también colaboró mucho el argentino Bruno Cabrera y el uruguayo-chileno Manuel Fernández. Y el equipo completo, pues la faceta defensiva no es una cuestión de un solo bloque. Más allá de que esta noticia del experimentado arquero, quien también fue monarca del fútbol chileno en la Unión Española, hay partidos por jugar aún.

Todos parecen tener un sabor especial. Sobre todo el de la fecha 28: Coquimbo Unido recibirá a Deportes La Serena en el clásico de la región el 22 de noviembre a las 18 horas. Después, por la penúltima jornada, los aurinegros visitarán a Universidad de Chile el 1 de diciembre. Y cerrarán la participación ante un club especial para el Mono: sí, la Furia Roja, que pelea con urgencia para escaparle al descenso directo.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025

