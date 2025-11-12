“Son campeones, pero…”: La Serena calienta el clásico con polémica medida contra Coquimbo Unido

Coquimbo Unido se transformó en el nuevo campeón del fútbol chileno. Con una campaña histórica, el elenco dirigido por Esteban González sumó su primera estrella en 67 años de historia.

Pero el aurinegro todavía tiene un importante récord por superar. El Barbón ahora arrastra un récord de 15 triunfos al hilo y está a uno de igualar al “Ballet Azul”. Por lo que el cierre de la Liga de Primera podría ser histórico para el club y para el fútbol chileno.

De momento son tres fechas que quedan por disputarse. Y ya empieza a tener el reconocimiento de sus rivales con el mítico pasillo. Una medida que comenzó a hacerse popular en los años 70, especialmente en Europa. Pero con los años se extendió y hasta se transformó en un aplaudido gesto de respeto y reconocimiento a los equipos por su grandes campañas.

Así fue el primer pasillo de Palestino a Coquimbo Unido.

En Chile este mismo mes de noviembre ya se registró el primer pasillo de parte de Palestino. El cuadro árabe reconoció la gran labor del aurinegro y en el Estadio La Cisterna los recibió entre aplausos de parte de todo el plantel.

La Serena calienta clásico contra Coquimbo

El tema es que el escenario cambia radicalmente en la próxima fecha donde Coquimbo Unido debe recibir a Deportes La Serena, su clásico rival de toda la vida. Por lo mismo, los granates ya indicaron que no están interesados en participar de dicha ceremonia.

Coquimbo quiere seguir con su racha de triunfos ante el clásico rival La Serena

“La verdad es que ellos han hecho un torneo espectacular, creo salieron campeones mucho antes que acabe el torneo, pero eso no es obligación”, expresó el portero y referente Eryn Sanhueza en Pelota Parada. Pero tras ello, el golero de La Serena confirmó la decisión del plantel de cara al próximo clásico.

“La respuesta, es que no vamos a hacer el pasillo. Por más que hayan salido campeones y tengan un año increíble… nosotros no pensamos en eso”, sentenció dándole un nuevo condimento al duelo que ya está programado para el próximo 22 de noviembre a las 18:00 horas.

