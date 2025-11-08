Este sábado Palestino y Coquimbo Unido se enfrentan en La Cisterna en un duelo marcado por la emoción y la deportividad. El encuentro válido por la fecha 27 de la Liga de Primera tiene un contexto especial, ya que es el primero que disputaban los “Piratas” tras consagrarse campeones del torneo nacional 2025, esto tras vencer por 2-0 a Unión La Calera en la jornada anterior y asegurar así el histórico título de la liga.

Desde la previa, existía curiosidad entre los fanáticos del fútbol sobre cómo recibiría Palestino al reciente monarca del fútbol chileno. En ligas europeas, especialmente en España e Inglaterra, se ha vuelto tradición realizar el conocido “pasillo” , donde los jugadores del equipo rival aplauden el ingreso del campeón al campo de juego como muestra de respeto y reconocimiento.

Y esta vez, esa costumbre europea cruzó las fronteras y llegó este sábado al Municipal de Las Cisternas. Ya que antes del pitazo inicial, el plantel tricolor formó dos filas paralelas en la salida del túnel y recibió con aplausos al elenco aurinegro , quienes hicieron ingreso al césped entre sonrisas y gestos de agradecimiento con sus pares.

El “pasillo” de los árabes a los piratas fue aplaudido en redes sociales. (Imagen: TNT Sports)

La escena fue ampliamente celebrada en redes sociales, tanto por hinchas de distintos clubes del fútbol nacional que destacaron el gesto del conjunto árabe, como por la propia señal televisiva encargada de transmitir el duelo, TNT Sports, quienes publicaron el momento en su cuenta de ‘X’ y lo tildaron de “HERMOSO”. Revisa, el momento, a continuación.

