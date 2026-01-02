El 2026 arranca en la ANFP con la certeza de que será el último bajo el mandato de Pablo Milad. Pero como se ha vuelto habitual durante su presidencia, no será un año donde haya paz. Es que en Quilín 5635 enfrentan su primer gran conflicto, y justo previo a iniciar su temporada.

Tras el acuerdo con la cadena TNT Sports para la calendarización de la próxima campaña, se supone que todo debe arrancar la semana del 19 de enero con la realización de la Supercopa, bajo su nuevo formato de cuatro equipos, y más de una semana después, el 26 de ese mes, debe comenzar la Liga de Primera.

Sin embargo, a poco más de dos semanas para que se inicie la temporada 2026 del fútbol chileno, no existe certeza de que la misma se abra en esa fecha. Y la razón, según pudo reportear RedGol, es la razón del primer conflicto que tiene que solucionar la ANFP en este año.

El primer conflicto que debe solucionar ANFP en 2026

Todo se remonta hasta el fines de diciembre del 2025. En esa fecha, la empresa de origen español Mediapro desvinculó a más de 100 personas. ¿Qué tiene que ver este hecho? Pues es quien manejaba la tecnología del Árbitro Asistente de Video, conocido popularmente como el VAR.

La ANFP tenía la responsabilidad de lanzar una licitación para adjudicarse los derechos de la plataforma en 2024. El tema es que en Quilín no lo realizaron, y mantuvieron vínculo con la multinacional mediante una renovación automática anual.

En 2025, aquello no ocurrió de cara a 2026, por lo que Mediapro procedió a despedir a sus funcionarios. El problema es que la mayoría de ellos son los únicos en Chile capacitados para manejar el VAR, y ninguna otra productora cuenta con la capacidad técnica, y económica, para utilizarla.

El fútbol chileno en riesgo de iniciar la temporada 2026 sin VAR (Photosport)

¿Fútbol chileno sin VAR en 2026?

Este conflicto genera profundo interés no sólo en la ANFP, que debe negociar en los próximos días para solucionarlo. Los más preocupados con esto son la Comisión Arbitral del organismo, que lideran Roberto Tobar y el jefe de esta tecnología, Julio Bascuñán.

De hecho, según información que posee RedGol, existe inquietud en la instancia, pues al no tener tiempo para capacitar a nuevas personas para manejar el VAR, existe un alto riesgo de que no haya quien pueda manipularlo. Un grave problema que en Quilín tienen tiempo límite para solucionarlo.

Fechas oficiales del fútbol chileno 2026