Sebastián Vegas fue el gran villano de Colo Colo este fin de semana. El defensor fue expulsado cuando el Cacique tenía todo para vencer a Deportes Limache y, como si no fuera suficiente, apagó el incendio que provocó con bencina.

Después de dejar a su equipo con un hombre menos y que los Tomateros rescataran un agónico empate tras ir 2 a 0 abajo, el zaguero arremetió con todo contra Diego Flores. Acusándolo de no estar preparado, dejó la escoba y la Comisión de Árbitros analizaba denunciarlo al Tribunal de Disciplina.

“Unos lo llamarán viveza, otros dirán que le tocó compensar (no sé qué). Yo lo llamo falta de preparación arbitral y decisiones contradictorias unas con otras. Hay semanas de esfuerzo, semanas de trabajo y dedicación de la cual pareciera que se están burlando y que, de alguna manera, afectan lo más importante que es el equipo“, disparó el defensor.

Sebastián Vegas se salva de un castigo mayor en Colo Colo

Las incendiarias declaraciones de Sebastián Vegas amenazaban con costarle muy caro. La Comisión de Árbitros tenía la chance de denunciar al defensor de Colo Colo y con ello darle un castigo ejemplar, pero las cosas no avanzarán más allá.

Sebastián Vegas se salvó de que la Comisión de Árbitros perjudicara más a Colo Colo. Foto: Photosport.

Pese a que había opciones de aumentarle la sanción tras la tarjeta roja ante Deportes Limache, lo cierto es que los jueces optaron por evitar más problemas. Así por lo menos lo dio a conocer el periodista Nicolás Ramírez en la última edición de Sportscenter de ESPN.

“La comisión tomó una determinación y no habrá denuncia al Tribunal de Disciplina“, señaló el reportero albo. Esto es un verdadero perdonazo para Sebastián Vegas, quien a cinco fechas del final de la temporada arriesgaba hasta perderse todo el resto del torneo.

Esta situación y según detalló el periodista, deja al zaguero con sólo una fecha de castigo por la tarjeta roja ante Deportes Limache. “Únicamente tendrá que cumplir con su fecha de suspensión“.

Esto es una gran noticia para Fernando Ortiz, quien no lo tendrá este fin de semana pero lo recuperará para el próximo. Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez se pelearán su lugar.

Sebastián Vegas se salva de un castigo mucho mayor por sus dichos contra el arbitraje. Colo Colo respira tranquilo por su defensor y ahora se enfoca en seguir luchando por alcanzar la Copa Sudamericana.

¿Cuáles son los números de Sebastián Vegas en Colo Colo?

Sebastián Vegas llegó a los 33 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025 tras su actuación ante Deportes Limache. En ellos ha aportado con 3 goles y no tiene asistencias en los 2.493 minutos que lleva dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con Sebastián Vegas suspendido, Colo Colo entrena para lo que será la llave con Ñublense. Este sábado 1 de noviembre el Cacique visita a los Diablos Rojos a partir de las 18:00 horas.

