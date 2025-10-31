Ni Colo Colo, ni mucho menos O’Higgins: Joaquín Montecinos “apunta” a este equipo chileno

Tras su polémica salida de O’Higgins de Rancagua, donde disparó contra el DT Paqui Meneghini y sus códigos, Joaquín Montecinos busca equipo en el fútbol chileno.

A poco de haber sido padre, el ex jugador de la Roja quiere dejar atrás la controversia de su frustrado paso a Colo Colo. Por eso, hizo sincero mea culpa mientras alista nuevo equipo para el 2026.

“La negociación se tornó crítica porque se cerraba el mercado, pero yo quise pelear esa oportunidad y lamentablemente terminó todo muy mal. Jamás pensé que esto iba a terminar así y menos que fuera tan mediático”, aseguró en Picado TV.

Joaquín Montecinos luce el escudo que más lo marcó

Mientras entrena en solitario, Joaquín Montecinos dio a conocer el trabajo para agarrar equipo en la Liga de Primera el próximo año. Ahí, en sus redes sociales apuntó firme con el vistoso tatuaje de Deportes La Serena, el club que lo llevó a dar el salto en su carrera.

Con pasos por Unión Temuco y Deportes Melipilla también en sus inicios, el Joaco apuntó con un primerísimo plano en sus historias de Instagram al tatuaje del escudo granate.

Guiño o no, lo cierto es que siempre el delantero ha destacado al club papayero como uno de los más importantes en su carrera y donde se sintió más querido. Por eso, llamó la atención el énfasis al mostrar su tatuaje por sobre el resto.

Por ahora, en Colo Colo le tienen cerradas las puertas a futuro y habrá que esperar final de año para determinar dónde jugará el ex O’Higgins, en polémico año dentro y fuera de la cancha.