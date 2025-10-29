Es tendencia:
Ni Palavecino, ni Zampedri: Danilo Díaz sorprende a sus pares al elegir el mejor jugador del fútbol chileno

El comunicador, que tiene voz al votar en el Balón de Oro del mundo, ahora se la jugó con su crack en la Liga de Primera.

Por Nelson Martinez

El periodista se la jugó con su elección.
Siempre dejando perlas a la hora de debatir sobre el fútbol chileno, el periodista Danilo Díaz volvió a tomar la palabra e instaló un nuevo debate. Esta vez, sobre el jugador más destacado del año en la Liga de Primera.

El comunicador que participa de la elección del Balón de Oro en el mundo participó del programa Los Tenores, de Radio ADN. Ahí, puso su candidato por el más destacado, y lo defendió con uñas y dientes.

Es que en un debate que pone jugadores como Matías Palavecino, Fernando Zampedri o Leonardo Valencia en el top, el “Hincha Puma” sorprendió a todos y se inclinó por un defensa.

La silenciosa figura de Danilo Díaz

Durante el espacio en Radio ADN, Danilo Díaz prendió el debate y con total convicción eligió a su crack y mejor jugador del torneo nacional: Bruno Cabrera, el central de Coquimbo.

Bruno Cabrera y su gol ante Colo Colo /Photosport

“Bruno Cabrera, para mí, es el jugador del campeonato. Esos pases fuertes de Cabrera, cuando avanza en conducción, pase rasante, fuerte hacia adelante, el equipo gana 15 o 20 metros”, aseguró el periodista.

Justamente, el autor del gol ante Colo Colo dos fechas atrás ha sido una silenciosa figura, pero pilar del Coquimbo rumbo al título. El Pichu figura en su tercera temporada con el equipo y ha sido la más goleadora.

Con cuatro tantos, el defensor argentino ha brillado incluso en ataque en goles claves para el pirata. Con esos pergaminos, hoy entró en la discusión como uno de los mejores del año de la Liga de Primera.

