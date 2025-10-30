Coquimbo Unido está a solo un empate de bajar la primera estrella de su historia. El cuadro pirata puede coronar una campaña histórica este domingo, cuando reciba Unión La Calera en un Francisco Sánchez Rumoroso que estará a reventar.

Una de las grandes figuras del barbón es sin lugar a duda Matías Palavecino. El volante argentino ha sido clave a la hora de aportar talento en ofensiva y es apuntado como uno de los que probablemente se irá del club una vez se logre el campeonato.

Ya son varios los grandes que han preguntado por sus servicios. El negocio es redondo, porque termina contrato en diciembre en el puerto pirata, lo que podría facilitar las negociaciones. Sin embargo, el propio Palavecino dio una pista clave de su futuro.

Palavecino su futuro tras campeonar con Coquimbo Unido

El volante argentino afirmó en conferencia de prensa que “ahora vino mi representante. Seguramente se va a juntar con los dirigentes y va a escuchar. La prioridad la tiene Coquimbo, donde estoy feliz, pero sabemos que esto es una carrera corta”.

“Hoy tengo la cabeza en disfrutar este momento, que no pasan todos los días. Quiero lograr el objetivo, festejar, que sea una fiesta y después se verá qué decisiones se tomen”, agregó.

Sobre lo que será el partido ante La Calera, el volante aseguró que “estamos esperando el momento de poder disfrutarlo. Ojalá que se pueda dar este fin de semana con nuestra gente. Sabemos que está muy ilusionada, pero estamos tranquilos y esperando lograr el objetivo”.

Matías Palavecino suma varios interesados tras un tremenda campaña en Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

“En este momento todos los equipos están peleando por algo, tanto sea por entrar a la Copa o por no estar abajo. Ellos van a venir con la obligación de salir a ganar y nosotros queremos seguir con esta racha positiva que venimos y hacernos fuerte de casa, como lo hicimos todo el año”, concluyó.

Los números de Matías Palavecino en este 2025

El volante argentino de 27 años en esta temporada ha jugado un total de 34 partidos, siendo 24 por la Liga de Primera y 10 por la Copa Chile. Suma siete goles y 12 asistencias en 2974 minutos de acción.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs La Calera?

Piratas y cementeros se verán las caras este domingo 2 de noviembre a partir de las 17:30 horas en le Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.