Francisco Meneghini fue presentado en U. de Chile como el sucesor de Gustavo Álvarez y dio sus primeras palabras. “Estar acá es un orgullo grande y empieza una historia linda todos juntos“, declaró.

Uno de los temas importantes que abordó el nuevo DT del Romántico Viajero fue la importancia de los referentes, donde dejó claro que Marcelo Díaz y Charles Aránguiz serán claves para su proceso.

“Son ídolos del club, pueden transmitir al resto lo que significa estar acá, sobre todo la potencia y la historia del club, y sobre todo para los más jóvenes. Serán importantes liderando en el día a día, en momentos buenos y malos. Son referentes de los cuales me apoyo”, dijo.

En conversación con RedGol, Cristián Castañeda valoró el gesto del DT: “Lo que pasa es que lo primero que tiene que tener el técnico es un camarín tranquilo y todo sabemos lo que pesan Aránguiz y Díaz, más allá de si juegan o no“.

“Se pueden llevar bien”, dicen sobre Meneghini con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz

“Es lo más lógico lo que dice, pero del dicho al hecho hay un trecho. Además que más o menos están en la misma edad, así que se pueden llevar bien“, valoró también el exjugador de U. de Chile

El proceso de Francisco Meneghini iniciará el lunes 5 de enero, con el regreso del plantel a los entrenamientos. En la pretemporada, la U tiene planeado jugar contra Universitario en Perú y contra Racing en nuestro país.