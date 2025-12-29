Universidad de Chile comenzó a trabajar en el proceso de la mano del nuevo técnico Francisco Meneghini, quien no es primera vez que estaba en el Centro Deportivo Azul.

Fue en una entrevista con el YouTube oficial del club donde el entrenador argentino abrió su corazón, dejando en claro el sueño que tenía de poder llegar a dirigir en el primer equipo.

“Estuve en dos etapas distintas con el club: en divisiones menores y en el primer equipo. Cuando empecé como entrenador era el equipo que quería dirigir, sabía que en un momento se iba a dar y ahora se cumple el deseo”, explicó.

Por lo mismo, no es una primera vez con la U, en algo que buscó por varias temporadas: “Muy contento, orgulloso, sé lo que significar de este cargo cargo y con la confianza por una temporada desafiante y linda para conseguir cosas importantes”.

Meneghini ya tenía dos pasos por la U

Francisco Meneghini entregó detalles de sus emociones al volver a Universidad de Chile, donde asegura que es un club que de un comienzo enamora y que se hace sentir con la pasión de su gente.

“Creo que es un club que en el momento que lo conoces te impacta, es muy pasional, la gente transmite algo especial. La gente que trabaja en el club también es hincha, es especial, es un tema de mucha pasión y compromiso y eso se siente”, remarcó.

“En mi paso fue sentir eso, trabajar con los chicos, el orgullo de pertenecer y luego ver cómo algunos cumplieron sus sueños. Acompañé a muchos en una etapa linda de chicos con sueño y empapándome con la cultura. Después en el primer equipo otras responsabilidades, porque un partido de la U es una experiencia única y ahora hay muchas ganas de que llegue el momento”, finalizó.

