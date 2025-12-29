Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Francisco Meneghini revela el gran sueño que tenía con U de Chile: “Era el equipo que quería…”

El nuevo entrenador de los azules cuenta las dos etapas que vivió con la U, donde siempre tenía el anhelo de volver al primer equipo.

Publicado por

Por cristián fajardo c.

Francisco Meneghini volvió al CDA, que ya conocía de hace años.
© U de ChileFrancisco Meneghini volvió al CDA, que ya conocía de hace años.

Universidad de Chile comenzó a trabajar en el proceso de la mano del nuevo técnico Francisco Meneghini, quien no es primera vez que estaba en el Centro Deportivo Azul.

Fue en una entrevista con el YouTube oficial del club donde el entrenador argentino abrió su corazón, dejando en claro el sueño que tenía de poder llegar a dirigir en el primer equipo.

Estuve en dos etapas distintas con el club: en divisiones menores y en el primer equipo. Cuando empecé como entrenador era el equipo que quería dirigir, sabía que en un momento se iba a dar y ahora se cumple el deseo”, explicó.

Por lo mismo, no es una primera vez con la U, en algo que buscó por varias temporadas: “Muy contento, orgulloso, sé lo que significar de este cargo cargo y con la confianza por una temporada desafiante y linda para conseguir cosas importantes”.

Manuel Mayo hizo el recorrido con Paqui Meneghini en el CDA. Foto: U de Chile.

Manuel Mayo hizo el recorrido con Paqui Meneghini en el CDA. Foto: U de Chile.

Paqui Meneghini toma una decisión con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz en U de Chile

ver también

Paqui Meneghini toma una decisión con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz en U de Chile

Meneghini ya tenía dos pasos por la U

Francisco Meneghini entregó detalles de sus emociones al volver a Universidad de Chile, donde asegura que es un club que de un comienzo enamora y que se hace sentir con la pasión de su gente.

Publicidad

Creo que es un club que en el momento que lo conoces te impacta, es muy pasional, la gente transmite algo especial. La gente que trabaja en el club también es hincha, es especial, es un tema de mucha pasión y compromiso y eso se siente”, remarcó.

“En mi paso fue sentir eso, trabajar con los chicos, el orgullo de pertenecer y luego ver cómo algunos cumplieron sus sueños. Acompañé a muchos en una etapa linda de chicos con sueño y empapándome con la cultura. Después en el primer equipo otras responsabilidades, porque un partido de la U es una experiencia única y ahora hay muchas ganas de que llegue el momento”, finalizó.

Revisa la entrevista:

Publicidad
Lee también
¿A lo Alexis? Damián Pizarro sorprende con publicación y responde a haters
Colo Colo

¿A lo Alexis? Damián Pizarro sorprende con publicación y responde a haters

Paqui toma decisión en la U con Chelo Díaz y Aránguiz
U de Chile

Paqui toma decisión en la U con Chelo Díaz y Aránguiz

Marcelino Núñez se luce como el rey de los pases gol en Inglaterra
Internacional

Marcelino Núñez se luce como el rey de los pases gol en Inglaterra

Deportes Concepción pone sus ojos en figura de Unión Española
Mercado de fichajes 2026

Deportes Concepción pone sus ojos en figura de Unión Española

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo