Universidad de Chile

Paqui Meneghini toma una decisión con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz en U de Chile

El entrenador tiene claro el rol que deben cumplir los referentes del plantel azul, por lo que espera que lo ayuden con los más jóvenes.

Por Cristián Fajardo C.

Paqui Meneghini les pasa la jineta a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTPaqui Meneghini les pasa la jineta a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

Universidad de Chile ya trabaja de la mano de Francisco Meneghini, el nuevo entrenador de los azules para la temporada 2026, quien ya se pone importantes desafíos.

En ese sentido, ya puso sobre la mesa que el gran objetivo que tendrá con sus jugadores será el de levantar el título de la Liga de Primera, algo que la U no logra desde el Torneo Clausura 2017.

Por lo mismo, deja en claro que hay dos jugadores que serán muy importantes en su trabajo, a quienes ya ha tenido la suerte de estar con ellos y compartir en la selección chilena.

Ellos son Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, los dos capitanes que tiene el cuadro bullanguero, quienes volverán a tener un protagonismo en la temporada 2026 con Paqui.

Chelo Díaz y Aránguiz con rol principal en la U de Paqui

Fue en conversación con el YouTube de Universidad de Chile, que Francisco Meneghini abrió por primera vez su corazón con lo que espera en esta temporada en los azules.

Por lo mismo, de inmediato apuntó la figura de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz por el rol fundamental que tienen que tener dentro y fuera de la cancha, además con los más jóvenes del plantel.

“Charles y Marcelo son ídolos del club, pueden transmitir al resto lo que significa estar acá, sobre todo la potencia y la historia del club”, explicó.

“Sobre todo para los mas jóvenes. Serán importantes liderando en el día a día con los entrenamientos, en momentos buenos y malos, son referentes de los cuales me apoyo”, destacó.

En ese sentido, también apunta que en sus equipos jugadores así también son clave para los más jóvenes: “Los liderazgos son importantes en los jugadores y lo importante que los jóvenes valoren con quienes comparten el plantel. Que sean consientes que entrenan con jugadores que marcan la historia del club es un valor muy importante”.

Mira la entrevista:

