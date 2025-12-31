Es tendencia:
U de Conce se refuerza con ex Colo Colo y U de Chile: Pablo Parra llega al Campanil

Universidad de Concepción se sigue armando para el regreso a Primera División: Pablo Parra está listo en el Campanil.

Por Diego Jeria

Parra ya tiene equipo tras salir de Palestino: refuerzo del Campanil.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTParra ya tiene equipo tras salir de Palestino: refuerzo del Campanil.

Pablo Parra tiene nuevo club tras terminar su contrato con Palestino y no ser considerado para renovar su permanencia. El mediocampista de 31 años jugará el 2026 en Universidad de Concepción, cuadro recién ascendido y que se arma para su regreso a Primera División.

Tal como informó el medio penquista Sabes Deportes, Parra llega al Campanil para potenciar el mediocampo de Universidad de Concepción.

Cabe recordar que la UdeConce ya cuenta con los refuerzos de Jorge Espejo, Patricio Romero, Moisés González, Cecilio Waterman y Santiago Silva. Además, renovaron contrato José Sanhueza, Bryan Ogaz y Osvaldo González.

U de Conce: seis refuerzos y dos bajas por ahora

Asimismo, El Campanil cuenta con Juan Cruz Real como nuevo entrenador, en un equipo que vio partir a Cristian Campestrini y Cristopher Medina.

El campeón ascendido suma nuevo refuerzo: Pablo Parra.

Parra había arribado a Palestino este 2025, y no fue preciosamente uno de los jugadores más queridos por los hinchas en el estadio Municipal de La Cisterna.

El mediocampista comenzó su carrera en Ñublense para luego vestir las camisetas de Coquimbo, Cobreloa, Universidad de Chile, Curicó Unido, Puebla (México), Colo Colo, Unión La Calera y Palestino.

Así las cosas, Parra se unirá al club que disputará los amistosos de la Serie Río de La Plata en Uruguay, torneo que junto a Universidad de Concepción disputarán Colo Colo y Deportes Concepción.

