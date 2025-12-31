Pablo Parra tiene nuevo club tras terminar su contrato con Palestino y no ser considerado para renovar su permanencia. El mediocampista de 31 años jugará el 2026 en Universidad de Concepción, cuadro recién ascendido y que se arma para su regreso a Primera División.

Tal como informó el medio penquista Sabes Deportes, Parra llega al Campanil para potenciar el mediocampo de Universidad de Concepción.

Cabe recordar que la UdeConce ya cuenta con los refuerzos de Jorge Espejo, Patricio Romero, Moisés González, Cecilio Waterman y Santiago Silva. Además, renovaron contrato José Sanhueza, Bryan Ogaz y Osvaldo González.

ver también Palestino anuncia la salida de un cuestionado jugador y los hinchas celebran: “Gracias por…”

U de Conce: seis refuerzos y dos bajas por ahora

Asimismo, El Campanil cuenta con Juan Cruz Real como nuevo entrenador, en un equipo que vio partir a Cristian Campestrini y Cristopher Medina.

El campeón ascendido suma nuevo refuerzo: Pablo Parra.

Parra había arribado a Palestino este 2025, y no fue preciosamente uno de los jugadores más queridos por los hinchas en el estadio Municipal de La Cisterna.

Publicidad

Publicidad

El mediocampista comenzó su carrera en Ñublense para luego vestir las camisetas de Coquimbo, Cobreloa, Universidad de Chile, Curicó Unido, Puebla (México), Colo Colo, Unión La Calera y Palestino.

ver también Programación confirmada de Colo Colo, U de Conce y Deportes Concepción en la Serie Río de La Plata

Así las cosas, Parra se unirá al club que disputará los amistosos de la Serie Río de La Plata en Uruguay, torneo que junto a Universidad de Concepción disputarán Colo Colo y Deportes Concepción.