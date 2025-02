No han sido días fáciles los que está viviendo Damián Pizarro en la selección chilena Sub 20. El atacante sigue sin convertir en el Sudamericano de Venezuela y las críticas en su contra no paran por parte del medio.

Pese a esto, hay quienes todavía creen en las capacidades del formado en Colo Colo y lo defienden ante todo. Uno de ellos es justamente con quien compartió el jugador de 19 años en el Cacique.

Se trata de Pablo Parra, quien estuvo con Pizarro en el Monumental por un año antes de que el atacante partiera al Udinese de Italia. Para el volente, es solo cuestión de tiempo para que el delantero de destape.

ver también “Que el chico juegue”: Marcelo Barticciotto le pide a Colo Colo salvar a Damián Pizarro

“Es un extraordinario jugador”

En charla con el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports el actual jugador de Palestino afirmó que “el trabajo psicológico en el futbolista es lo más importante y Damián Pizarro es un extraordinario jugador”.

“Es muy joven. Todas las críticas en Chile van a ser para él porque salió muy joven de Colo Colo y juega en Europa. ¿Qué van a pedir, que dé un poco más? Sí, tiene que dar un poco más, pero es joven aún y tiene que madurar”, añadió.

En ese sentido, Parra avisó que “tiene mucho por delante, lo quiero mucho y espero que le salgan las cosas muy bien. Es un gran chico con un potencial muy grande”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Damián Pizarro con la Roja Sub 20

En este Sudamericano Sub 20 de Venezuela el formado en Colo Colo suma siete partidos jugados de la mano de Nicolás Córdova. En 397 minutos de acción no registra ni goles ni asistencias.

ver también Claudio Palma lamenta las fuertes críticas contra Damián Pizarro: “Me conmueve verlo llorar”

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena Sub 20?

El próximo partido de la Roja Sub 20 será ante Colombia este jueves 13 de febrero desde las 19:30 horas en el Estadio Nacional Brígido Iriarte.