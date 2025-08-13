Anoche arribó al país Independiente, cuadro que esta jornada enfrentará a Universidad de Chile, a contar de las 20.30 horas en el Estadio Nacional, por el primer partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los argentinos traen en su delegación a tres chilenos, que serán protagonistas en su plantel en la jornada de fútbol en Ñuñoa: Luciano Cabral, Pablo Galdames y Felipe Loyola.

Fue justo este último el que se detuvo algunos segundos en la llegada al hotel de concentración para hablar del choque ante los azules, donde, pese a no jugar en la U vivirá un partido especial.

Todo, porque fue parte del Huachipato que fue campeón con Gustavo Álvarez, donde respondió algunas de las declaraciones que ha tenido el entrenador para destacar su juego.

Felipe Loyola llega como uno de los referentes de Independiente al duelo contra la U. Foto: Independiente.

Loyola agradece a Álvarez

Fue Felipe Loyola quien tuvo un momento con D Sports Chile para analizar en breves palabras el encuentro donde Independiente le viene a robar los puntos a Universidad de Chile, además del cariño con Gustavo Álvarez.

“Loyola es un jugador que está en permanente crecimiento, crece día a día y no tiene techo”, dijo el entrenador de la U en la última conferencia de prensa en el CDA.

En ese sentido, habló de un partido muy especial: “Sí, totalmente. Tengo muchos compañeros de la selección chilena, también conozco al cuerpo técnico, es un lindo encuentro, vienen muy bien y contento de jugar este tipo de partido”.

Pese a esto, asegura que vienen con todo por los puntos, en una llave que promete por el paso a los cuartos: “Los conozco, les tengo mucho cariño, pero venimos a ganar a dar todo y llevarnos los tres puntos”.

