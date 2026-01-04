Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Golpe al mercado: Juan Martín Lucero a detalles de ser el nuevo delantero de U. de Chile

El ex Colo Colo volverá a Chile, pero esta vez para ponerse la camiseta del Romántico Viajero.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Lucero volverá a gritar goles junto a Zaldivia.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLucero volverá a gritar goles junto a Zaldivia.

Universidad de Chile podría concretar un verdadero golpe al mercado de pases y está muy cerca de cerrar la llegada de Juan Martín Lucero. Sí, el ex atacante de Colo Colo.

El Romántico Viajero lleva una deuda de años con los goleadores. Pasan y pasan los delanteros por el CDA, pero desde la salida de Joaquín Larrivey, no han podido tener un “9” de temer. Por esta razón, no encontraron nada mejor que traer a un jugador con pasado albo.

La llegada de Lucero a U. de Chile

Lo que primero comenzó como un rumor más de mercado, poco a poco fue tomando fuerza y ahora solo restarían detalles para que se haga realidad. Juan Martín Lucero está casi listo en Universidad de Chile. Sí, de hecho está más listo que casi.

Confirmado: Cristopher Toselli luchará por el arco con Gabriel Castellón en U. de Chile

ver también

Confirmado: Cristopher Toselli luchará por el arco con Gabriel Castellón en U. de Chile

Así lo señala Radio Cooperativa, quienes indican que los Azules ya tienen todo acordado tanto con el delantero, como con Fortaleza, los dueños del pase del argentino. Incluso, detallan que de no pasar nada extraño, el futbolista de 34 años arribaría el martes a Chile. Solo resta la firma de los contratos.

La llegada de Lucero levanta mucho polvo en el medio nacional por dos motivos. En los futbolístico, es un muy buen nombre para los Azules y podría rendir a gran nivel en el plantel dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini. Por otra parte, está su pasado en Colo Colo.

El lado albo de Lucero fue bueno en la cancha, donde fue goleador y campeón, pero se fue de muy mala manera y se ganó el odio de los hinchas en Macul. Su arribo a Universidad de Chile terminaría de ser una puñalada al corazón de los fanáticos que alguna vez lo ovacionaron.

Publicidad
Lucero anotó 58 goles en 177 partidos en Fortaleza. Imagen: Getty

Lucero anotó 58 goles en 177 partidos en Fortaleza. Imagen: Getty

Con el arribo de Eduardo Vargas confirmado y con el fichaje muy cerca de Juan Martín Lucero, es que los Azules comienzan a formar un ataque de lujo para el 2026. En el CDA tienen como gran objetivo ganar el título nacional, el cual no levantan desde el ya muy lejano 2017.

Lee también
Hay primer acuerdo: le pueden quitar un jugador a la U
U de Chile

Hay primer acuerdo: le pueden quitar un jugador a la U

¿Rescinde? Aseguran que se libera un cupo extranjero en la U
U de Chile

¿Rescinde? Aseguran que se libera un cupo extranjero en la U

¿Se va? Avisan nuevo vuelco de Mosa por Saldivia y su venta a Brasil
Colo Colo

¿Se va? Avisan nuevo vuelco de Mosa por Saldivia y su venta a Brasil

Oficial: este será el segundo arquero de U. de Chile 2026
U de Chile

Oficial: este será el segundo arquero de U. de Chile 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo