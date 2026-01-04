Universidad de Chile regresa a los entrenamientos para iniciar su pretemporada. Si bien no hay muchos refuerzos, ya está la certeza de que Cristopher Toselli peleará por el arco con Gabriel Castellón.

Francisco Meneghini ya había iniciado su trabajo con los juveniles en el CDA, pero a partir del lunes 5 de enero comienzan las prácticas con todo el primer equipo, incluyendo a las grandes figuras del plantel. Será el momento donde se aclararán algunas dudas, como lo que sucederá bajo los tres palos.

Los arqueros de U. de Chile

Durante las últimas dos temporadas, el arquero de Universidad de Chile ha sido Gabriel Castellón. El formado en Santiago Wanderers si bien ha tenido un rendimiento positivo, de igual manera muchos han pedido la llegada de otro meta que le compita el puesto.

Cristopher Toselli es el suplente de Castellón. El experimentado portero de 37 años ha respondido cuando le ha tocado, pero terminó su contrato y se rumoreaba que colgaría los guantes de forma definitiva. Sin embargo, esto finalmente no será así.

De acuerdo a Emisora Bullanguera, desde la dirigencia de Universidad de Chile habrían optado por mantener a Toselli en el plantel y que de esta manera, sea el segundo meta del club en el 2026. Por esta razón, iniciará la pretemporada el lunes 5 de enero y renovará su contrato con el club.

La decisión de mantener a Cristopher Toselli en el club se basa en que en el Bulla prefieren usar los recursos de traer a otro arquero, en ataque. En ese lugar quedaron desarmados luego de las salidas de Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio y Rodrigo “Tucu” Contreras.

Con la continuidad de Toselli, no arribarán nuevos arqueros a Universidad de Chile en este mercado y ahora Francisco Meneghini junto con la dirigencia se enfocan en reforzar otras zonas de la cancha tras tener definidos a los dos porteros del 2026.