Casi sobre el final del partido que marcó el debut oficial de Paqui Meneghini en la U de Chile, Lucas Assadi fue reemplazado. El talentoso volante ofensivo de 22 años le dejó su lugar a Eduardo Vargas en el empate sin goles que los azules firmaron ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Un cotejo en el que el Bulla tuvo que esforzarse mucho para paliar la desventaja numérica. Y donde hubo varios minutos de máxima tensión por incidentes en las tribunas, incendio incluido. “Fue un partido raro. La expulsión temprana, lo que estaba pasando afuera”, dijo Assadi en TNT Sports.

“Fueron diez minutos parados. Lamentablemente no lo pudimos sacar adelante. Tuvimos las ocaciones más claras y nunca bajamos los brazos”, aseguró el “10”, quien estuvo cerca de partir rumbo a Atlético Mineiro de Brasil en este mercado de fichajes.

Lucas Assadi en acción ante Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

También fue autocrítico por una jugada de peligro que no terminó en gol. Aunque sí en una buena tapada del portero Tomás Ahumada. “Quizás tuve que definir de otra manera. Pero estamos fuertes y debemos buscar el triunfo la próxima fecha”, manifestó Luquitas Assadi, quien ya tiene en su foco ese partido ante Huachipato en Talcahuano.

“Todo lo que trabajamos en la semana cambió con un hombre menos. Es una posición que me acomoda, donde me ponga el profe voy a dar lo mejor”, marcó el seleccionado chileno, quien no pudo desnivelar a la sólida zaga de los audinos. Inició como enganche cargado a la banda y quedó más libre con la expulsión de Felipe Salomoni.

Assadi valora a la U de Chile de Paqui y defiende al Gato Lucero: “La expulsión no…”

Lucas Assadi sabe que hubo un compañero que tuvo un debut frustrante en la U de Chile bajo las órdenes de Paqui Meneghini. Juan Martín Lucero, quien duró apenas 20 minutos tras su ingreso. Gastón Phillippe estimó que el mendocino le dio un golpe intencional a Enzo Ferrario.

Paqui Meneghini tuvo un complicado debut oficial en Universidad de Chile. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y cuando recibió mensajes desde el VAR, fue nada más que para ratificar su correcta decisión. “Terminamos con nueve, creo que la expulsión del Gato no fue”, afirmó Assadi, quien graficó la sensación del vestuario azul por la roja directa a uno de sus refuerzos estrellas para el ataque.

Juan Martín Lucero tuvo un agrio debut con la U de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

“Tuvimos las ocasiones más claras. Ese punto nos dejó un gusto a poco”, sentenció Assadi, quien ya debe cambiar el chip para visitar al Huachi en el estadio CAP de Talcahuano para la 2° fecha de la Liga de Primera 2026, donde seguramente no podrán estar Salomoni ni Lucero.

Así va la tabla en la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile comenzó con un empate 0-0 su participación en la Liga de Primera 2026.

