Universidad de Chile disfruta de las vacaciones en el plantel, tras cerrar la temporada 2025, donde quedaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y con la semifinal de la Copa Sudamericana.

Pese a esto, han dejado un particular video en sus plataformas digitales en la víspera de la Navidad, con los jugadores como protagonistas del popular “amigo secreto”.

En una modalidad para mostrar los productos que tiene a la venta a la U en su tienda para todos los hinchas, los protagonistas del equipo fueron los que eligieron los regalos.

Felipe Salomoni, Gabriel Castellón, Leandro Fernández y Matías Zaldivia fueron los que compraron los recuerdos, en un video lleno de bromas entre los jugadores.

Felipe Salomoni sorprendió ante las cámaras. Foto: U de Chile.

¿Qué se regalaron en el amigo secreto en la U?

La dinámica constó en que cada jugador recibió $20.000 para gastar en los productos de Universidad de Chile, donde también con una ruleta apuntaban a su amigo secreto.

Sin duda alguna los más llamativos fueron Lea Fernández y Matías Zaldivia, quienes son muy amigos dentro del plantel, y se tuvieron que regalar entre ellos.

Otro fue Felipe Salomoni, uno no habitual en este tipo de videos, quien mostró la personalidad argentina, además el manejo que tiene del dinero nacional a la hora de comprar.

Mira el video: