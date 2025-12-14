Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El video de Navidad en U de Chile: compraron regalos para el amigo secreto en el plantel

La U publicó un particular video en las plataformas digitales con el ambiente de Navidad, con una divertida dinámica en los azules.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
U de Chile tiene su video de Navidad para los hinchas.
U de Chile tiene su video de Navidad para los hinchas.

Universidad de Chile disfruta de las vacaciones en el plantel, tras cerrar la temporada 2025, donde quedaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y con la semifinal de la Copa Sudamericana.

Pese a esto, han dejado un particular video en sus plataformas digitales en la víspera de la Navidad, con los jugadores como protagonistas del popular “amigo secreto”.

En una modalidad para mostrar los productos que tiene a la venta a la U en su tienda para todos los hinchas, los protagonistas del equipo fueron los que eligieron los regalos.

Felipe Salomoni, Gabriel Castellón, Leandro Fernández y Matías Zaldivia fueron los que compraron los recuerdos, en un video lleno de bromas entre los jugadores.

Felipe Salomoni sorprendió ante las cámaras. Foto: U de Chile.

Felipe Salomoni sorprendió ante las cámaras. Foto: U de Chile.

Revelan la oferta de U de Chile para comprar el estadio Santa Laura a Unión Española

ver también

Revelan la oferta de U de Chile para comprar el estadio Santa Laura a Unión Española

¿Qué se regalaron en el amigo secreto en la U?

La dinámica constó en que cada jugador recibió $20.000 para gastar en los productos de Universidad de Chile, donde también con una ruleta apuntaban a su amigo secreto.

Publicidad

Sin duda alguna los más llamativos fueron Lea Fernández y Matías Zaldivia, quienes son muy amigos dentro del plantel, y se tuvieron que regalar entre ellos.

Otro fue Felipe Salomoni, uno no habitual en este tipo de videos, quien mostró la personalidad argentina, además el manejo que tiene del dinero nacional a la hora de comprar.

Emmanuel Ojeda no regresa a U de Chile: Huracán confirma mínimos detalles para un acuerdo

ver también

Emmanuel Ojeda no regresa a U de Chile: Huracán confirma mínimos detalles para un acuerdo

Mira el video:

Lee también
La U toma una decisión en el arco: ¿Qué pasó con Castellón?
U de Chile

La U toma una decisión en el arco: ¿Qué pasó con Castellón?

Mientras Gabi Arias apunta a un grande chileno, le surge interesado en Argentina
Internacional

Mientras Gabi Arias apunta a un grande chileno, le surge interesado en Argentina

Los jugadores que pueden dejar a la U tras la salida de Álvarez
U de Chile

Los jugadores que pueden dejar a la U tras la salida de Álvarez

Elecciones 2025: ¿De cuánto es la multa por no ir a votar?
Noticias

Elecciones 2025: ¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo