Muchos son los cambios que se esperan en Universidad de Chile con el final de la temporada, pese a que todavía quedan dos fechas por disputar en la Liga de Primera 2025.

Si bien esto definirá el paso de los azules a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, la claridad, hasta ahora, está en que Gustavo Álvarez aseguró que no seguirá al mando para el año 2026.

Algo que produce una serie de cambios en la interna del club, pero que también puede hacer variar la mentalidad de un grupo de jugadores que también ven un ciclo cumplido.

En ese sentido, la columna vertebral que armó Álvarez puede encontrar una vía de salida en el mercado de fichajes, más allá de tener contrato vigente, donde no hay un proceso que los detenga.

Entre ellos aparece el portero Gabriel Castellón, los laterales Fabián Hormazábal y Matías Sepúlveda, el volante Lucas Assadi, además de los atacantes Maximiliano Guerrero y Leandro Fernández.

La salida de Gustavo Álvarez puede marcar un recambio completo del camarín de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Se termina un ciclo en la U

La despedida de Universidad de Chile del técnico Gustavo Álvarez abrirá otras puertas de salida de su plantel, quienes podrían buscar otros horizontes para sus carreras deportivas.

En ese sentido, el proceso que llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, además de conseguir una Copa Chile y la Supercopa ante Colo Colo, pareciera poner un punto final, también para los jugadores.

Un momento preciso para que las aspiraciones extranjeras puedan llegar en el mercado de fichajes, como para Hormazábal, Assadi, Sepúlveda y Guerrero, quienes ya han tenido acercamientos pese a tener contrato activo en la U.

Por otro lado, por confianza, Castellón es uno que podría ver una salida alternativa, teniendo en cuenta que viene trabajando 3 años con Álvarez, además del caso de Fernández que deberá convencer al sucesor en la banca.