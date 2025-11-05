La U de Chile dejó atrás una semana del terror y se reencontró con los triunfos en un momento de incertidumbre. Más allá de la victoria por 2 a 0 ante Everton, en el Romántico Viajero sigue dando vueltas la situación de Gustavo Álvarez.

Tras la eliminación de Copa Sudamericana ante Lanús, muchos han asegurado que el ciclo del DT está acabado. El entrenador tiene opciones de ir a la selección de Perú y en Chile también lo están mirando, aunque por ahora evita como sea referirse al respecto.

Pero con un panorama tan poco claro, desde el camarín azul intentan convencerlo de que se quede. Ahora fue el turno de uno de sus regalones para sacar la voz sobre el tema y rogarle que no se mueva del CDA a fin de año.

Gabriel Castellón, el soldado más fiel de Gustavo Álvarez, le pide no irse de la U

Justo cuando todo es misterio en torno a Gustavo Álvarez, su regalón decidió mandarle un claro mensaje. Gabriel Castellón, con el que el DT asegurara su arco en Huachipato y la U, le hizo un llamado para que no se vaya.

El futuro de Gustavo Álvarez en la U es todo un misterio. Foto: Photosport.

Tras el triunfo ante Everton, el portero se refirió a lo ocurrido en el Estadio Santa Laura. “Son tres puntos muy importantes porque seguimos y nos metemos en la pelea en la parte alta. Hicimos un desgaste enorme, hacía mucho calor. En el primer tiempo nos costó tener esa chispa que tenemos en cada partido, pero en el segundo pudimos marcar la diferencia en los momentos claves“.

Gabriel Castellón fue más allá y pidió ver en frío las cosas para seguir al alza. “Primero hay que hacer el análisis de cómo perdimos los partidos. El partido con Lanús no sé si futbolísticamente nos pasaron por arriba o hicieron más mérito que nosotros“.

“El partido con Huachipato también, creo que el trámite fue todo nosotros y cometemos un error terminando el partido que al final nos cometen el penal. En las derrotas creo que plasmamos nuestra idea. Obviamente, sí sabemos que éramos responsables de no marcar la diferencia en los últimos detalles“, complementó.

Fue luego de ello que Gabriel Castellón entró de lleno en el futuro de Gustavo Álvarez. “El plantel está enfocado, el profe también, de poder terminar bien todo hasta el final. Creo que recién hay que terminar el año para poder sacar conclusiones y todo“.

Finalmente, el regalón del DT remarcó que su deseo es seguir junto a él. “Queremos terminar siempre lo más alto posible. Obvio que quiero que siga, por eso llevo trabajando tres años con él“.

Por ahora, en la U ruega para que Gustavo Álvarez no se vaya y respete el año de contrato que le queda. El técnico tiene al Bulla comiéndose los dientes a la espera de su decisión.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Tras el duelo con Everton, Gustavo Álvarez llegó a los 89 partidos oficiales al mando de la U. En ellos ha conseguid 50 triunfos, 19 empates y 20 derrotas, con 169 goles a favor y 79 en contra.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras la U espera por la decisión de Gustavo Álvarez, celebra el triunfo con Everton y se enfoca en lo que viene en la Liga de Primera. Este domingo 9 de noviembre a partir de las 17:30 horas el Bulla recibe a Deportes Limache.