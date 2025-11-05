La potente reflexión de Michael Clark sobre el futuro de Gustavo Álvarez: “A final de año…”

Universidad de Chile volvió al triunfo en la Liga de Primera. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez superó de principio a fin a Everton y se quedó con los tres puntos en el Estadio Santa Laura. El Romántico Viajero celebró los goles de Lea Fernández y Rodrigo Contreras para meterse nuevamente en la pelea por el Chile 2.

Tema que pasó a segundo plano por la continuidad justamente del entrenador. En las últimas horas se reveló que sus días en el CDA estarían prácticamente contados. Los problemas con Azul Azul y el desgaste con el plantel serían los principales motivos de su salida a final de año.

Sin embargo, Michael Clark decidió enfrentar la polémica y nuevamente apuntó hacia los periodistas que vertieron dicha información. “El equipo está enfocado en ganar y estamos enfocados en el Chile 2. La mayoría de las cosas que se dicen de la U son mentira”, recalcó tras el triunfo.

“Esas informaciones lo dicen colegas suyos que sus fuentes son las ensaladas de los asados. Veo un grupo humano muy unido. Tenemos un tremendo cuerpo técnico. A final de año vamos a evaluar y decidiremos que es lo mejor para cada uno. Yo no veo ninguna división interna, pasamos una mala racha y hoy se cortó”, complementó Clark sobre el futuro de Álvarez.

¿Dónde dirigirá Gustavo Álvarez en 2026?

El tema es que Gustavo Álvarez ahora se posiciona en una línea similar a la expuesta por Michael Clark. Por lo que deja abierta la puerta de que a fin de año se analice su futuro, tanto para seguir como para buscar nuevos rumbos.

“Yo mantengo lo que dije siempre. A fin de año analizó los procesos. Como siempre lo hacen las dirigencias. Pensar en otro destino para 2026, será quitarle el 100% de energía que se merece este equipo. Cuando termine el campeonato miro para adelante”, respondió el estratega.

Lo que es cierto hasta el momento, es que Gustavo Álvarez tiene una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares. Cifra que podría ser determinante en una eventual partida hacia el extranjero para la temporada 2026.