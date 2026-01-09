Deportes Concepción sigue preparando lo que será su esperado regreso a la máxima categoría del fútbol chileno. Ante esto, se reveló que uno de sus jugadores con contrato vigente no estaría presente en el gran retorno del León.

A pesar de que los Lilas han anunciado la incorporación de importantes refuerzos, también habrá algunas bajas, entre ellas, Ulises Ojeda, jugador que llegará a préstamo a un equipo de Primera B.

El nuevo club de Ulises Ojeda

Según revela Sabes Deportes, tras enviar a préstamo a Nozomi Kimura a Deportes Copiapó, los Lilas decidieron que pasará con el jugador argentino y lo enviarán a préstamo a Unión Española, club que el 2025 perdió la categoría y deberá disputar esta temporada en Primera B.

Ojeda no jugará esta temporada con los Lilas/Photosports

La carrera de Ulises Ojeda

El jugador de 30 años inició su carrera en las canchas de la mano de Cañuelas de Argentina, para luego pasar por equipos como Estudiantes de San Luis, EFI Juniors, Cipolleti, Huracán de San Rafael y Cañuelas, todos de la Liga Argentina.

El 2024 dio el salto al exterior y llegó a Chile donde se sumó a Deportes Concepción, con quienes levantó el título de la Segunda División el 2024 y la liguilla de Primera B el 2025, lo que regreso al León de Collao al a división de honor del fútbol chileno.

